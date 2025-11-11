MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Αποχώρησαν οι αγρότες από το ΥΜΑΘ – “Αν δεν υπάρξει συνάντηση με τον υπουργό θα ξαναβγούμε στους δρόμους με φωτιά και τσεκούρι” – Βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Αποχώρησαν από το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης και οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα με τα τρακτέρ τους, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους.

Συγκεκριμένα, αγρότες από την Επανομή και τη Θέρμη διέσχισαν την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών και μπήκαν στο κέντρο της πόλης, καταλήγοντας έξω από το κτήριο του Διοικητήριου.

Οι ίδιοι επιθυμούσαν να συναντηθούν με εκπρόσωπο του ΥΜΑΘ ενώ δήλωναν διατεθειμένοι να παραμείνουν έξω από το Διοικητήριο μέχρι να γίνει δεκτό το αίτημά τους για συνάντηση με εκπρόσωπο της κυβέρνησης.

Πενταμελή αντιπροσωπία αγροτών συναντήθηκε τελικά με τον Συντονιστή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία, Γιάννη Παπαγεωργίου.

Μετά τη συνάντηση, ο Βασίλης Μαυροσκάς, ένας εκ των αγροτών που συμμετείχε στην αντιπροσωπία ανέφερε πως έγινε μία συζήτηση εφ όλης της ύλης και πως αυτό που θα γίνει στο τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχή της επομένης είναι μία σύσκεψη των κινητοποιημένων αγροτών με τον Κωστή Χατζηδάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ΥΜΑΘ. «Σε περίπτωση που δεν γίνει συνάντηση και την επόμενη εβδομάδα θα ξαναβγούμε στον δρόμο και αυτή τη φορά με φωτιά και τσεκούρι», ανέφερε ο αγρότης.

Δείτε βίντεο με την αναχώρηση των αγροτών:

Αγρότες Θεσσαλονίκη ΥΜΑΘ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΕΘ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μέχρι τον Ιούνιο του 2026 ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της ΔΕΘ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Χαλκιδική: Αγανακτισμένοι κτηνοτρόφοι- αγρότες αποκλείουν σήμερα τον κόμβο της Γαλάτιστας – “Είμαστε καταδικασμένοι, δεν υπάρχει σωτηρία”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αποκολλήθηκαν σοβάδες και προκάλεσαν ζημιές σε αυτοκίνητο στη Χαριλάου – Δείτε εικόνες

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

ΗΠΑ: Ανοίγει ο δρόμος για τον τερματισμό του shutdown – Η Γερουσία ενέκρινε τη συμφωνία για τον προσωρινό τερματισμό, επόμενο στάδιο η Βουλή

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ερντογάν: Ολοκληρώσαμε την ανακαίνιση του σπιτιού του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη και είναι ανοιχτό για τους επισκέπτες

MARKET 6 ώρες πριν

Food break στο Mediterranean Cosmos: Μια στάση για κάθε γεύση