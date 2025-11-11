Θεσσαλονίκη: Αποχώρησαν οι αγρότες από το ΥΜΑΘ – “Αν δεν υπάρξει συνάντηση με τον υπουργό θα ξαναβγούμε στους δρόμους με φωτιά και τσεκούρι” – Βίντεο

Αποχώρησαν από το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης και οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα με τα τρακτέρ τους, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους.

Συγκεκριμένα, αγρότες από την Επανομή και τη Θέρμη διέσχισαν την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών και μπήκαν στο κέντρο της πόλης, καταλήγοντας έξω από το κτήριο του Διοικητήριου.

Οι ίδιοι επιθυμούσαν να συναντηθούν με εκπρόσωπο του ΥΜΑΘ ενώ δήλωναν διατεθειμένοι να παραμείνουν έξω από το Διοικητήριο μέχρι να γίνει δεκτό το αίτημά τους για συνάντηση με εκπρόσωπο της κυβέρνησης.

Πενταμελή αντιπροσωπία αγροτών συναντήθηκε τελικά με τον Συντονιστή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Μακεδονία, Γιάννη Παπαγεωργίου.

Μετά τη συνάντηση, ο Βασίλης Μαυροσκάς, ένας εκ των αγροτών που συμμετείχε στην αντιπροσωπία ανέφερε πως έγινε μία συζήτηση εφ όλης της ύλης και πως αυτό που θα γίνει στο τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχή της επομένης είναι μία σύσκεψη των κινητοποιημένων αγροτών με τον Κωστή Χατζηδάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ΥΜΑΘ. «Σε περίπτωση που δεν γίνει συνάντηση και την επόμενη εβδομάδα θα ξαναβγούμε στον δρόμο και αυτή τη φορά με φωτιά και τσεκούρι», ανέφερε ο αγρότης.

Δείτε βίντεο με την αναχώρηση των αγροτών: