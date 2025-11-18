Στο 14% η εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις CEO στην Ελλάδα

Περιορισμένη παραμένει η παρουσία των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους, παρά τις πολιτικές που εφαρμόζονται με στόχο την άρση έμφυλων στερεοτύπων. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι γυναίκες κατέχουν το 30,6% των ηγετικών θέσεων σε επιχειρήσεις, ποσοστό που στην Ελλάδα περιορίζεται μόλις στο 14%. Παρά τις εξαιρετικές επιδόσεις που μπορεί να καταγράφουν στις σπουδές τους, ξεκινώντας την επαγγελματική του σταδιοδρομία έρχονται συχνά αντιμέτωπες με την αμφισβήτηση, την υποτίμηση, την άνιση μεταχείριση, την αργή εξέλιξη, ενώ και οι ίδιες συχνά αυτοεγκλωβίζονται και βάζουν «φρένο» στην πορεία τους, αναλαμβάνοντας τα περισσότερα βάρη στην οικογενειακή τους ζωή.

Τα παραπάνω αναφέρθηκαν σε εκδήλωση για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα με τίτλο «Η γυναίκα στο επιχειρείν και στο μάνατζμεντ», που διοργάνωσε η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, με στόχο να φωτίσει τη συμβολή της γυναίκας στα πεδία των νέων τεχνολογιών, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών και να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται από την Πολιτεία, τους επιχειρηματικούς συνδέσμους και την κοινωνία, ώστε να ενισχυθεί η θέση της στο επιχειρείν.

Στην εκδήλωση επισημάνθηκε ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών στο επιχειρείν για την ανατροπή στερεοτύπων, καθώς μέχρι σήμερα οι αλγόριθμοι προσλήψεων έχει διαπιστωθεί ότι υποβαθμίζουν γυναικείες υποψηφιότητες, επειδή εκπαιδεύονται πάνω σε ιστορικά δεδομένα με έμφυλες προκαταλήψεις.

«Η ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας και συμμετοχής δεν είναι ένα απλό ζήτημα ισότητας, αλλά είναι ένα ζήτημα ανάπτυξης και τούτο διότι οι γυναίκες δεν κομίζουν μόνο την κοινωνική τους ευαισθησία, αλλά και τις ιδέες τους, την επιμονή και την ικανότητά τους», ανέφερε στον χαιρετισμό της η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά.

«Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της κάθε είδους επιχειρηματικότητας και πρωτίστως της γυναικείας, βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής μας», επισήμανε, προσθέτοντας ότι «στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα, κάθε νέος, κάθε πολίτης που θα θέλει να δημιουργήσει και να καινοτομήσει στον χώρο του επιχειρείν, να έχει την απαραίτητη στήριξη και πρόσβαση στα κατάλληλα εργαλεία».

Την άποψη ότι δε χωρεί διαχωρισμός της επιχειρηματικότητας με το κριτήριο του φύλου διατύπωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. «Δε θεωρώ ότι υπάρχει γυναικεία επιχειρηματικότητα, υπάρχει επιχειρηματικότητα. Ήταν ίσως μία αναγκαία διαδικασία υπόμνησης πριν από πολλά χρόνια, αλλά σήμερα μιλούμε για την επιχειρηματικότητα», είπε, καταθέτοντας την δική του εμπειρία από τον εργασιακό του βίο στον ιδιωτικό τομέα. «Σε μεγάλους ομίλους που εργάστηκα, αλλά και ως δικηγόρος σε διάφορες εταιρίες εκτός από τη δική μου, πάντοτε είχα και σε επίπεδα πολλά πάνω από εμένα πολύ αξιόλογες κυρίες, οι οποίες ασκούσαν τα καθήκοντά τους, είτε ως συμμετέχουσες στη διοίκηση της εταιρίας, είτε και ως μάνατζερς που έκαναν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους», είπε.

Στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που στόχο έχουν την άρση των έμφυλων στερεοτύπων και την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας αναφέρθηκε η Συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού Βορείου Ελλάδος Έλενα Σώκου. «Η κυβέρνηση με συνέπεια και σχέδιο έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία, την καινοτομία και τη δημόσια διοίκηση. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες», είπε προσθέτοντας ότι «έχουμε καταρτίσει και εφαρμόζουμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις γυναίκες που επιχειρούν, γιατί η γυναικεία επιχειρηματικότητα δεν είναι γυναικείο ζήτημα, είναι εθνική αναπτυξιακή προτεραιότητα».

Η Γενική Διευθύντρια ΕΡΤ3 Σύνθια Σάπικα παρατήρησε πως εάν ο ρόλος της γυναίκας στο επιχειρηματικό στερέωμα είχε πραγματικά ενισχυθεί, δε θα είχε νόημα μία εκδήλωση όπως η αποψινή. «Τέτοιες εκδηλώσεις και μαλακώνουν τις ψυχές μας, αλλά δυναμώνουν και την φωνή μας και εμείς δε χρειαζόμαστε τίποτε άλλο», είπε.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Τεχνόπολης και της ΔΕΘ- Helexpo Αναστάσιος Τζήκας, αναφέρθηκε στην παρουσία των γυναικών στον επαγγελματικό χώρο της τεχνολογίας, αναγνωρίζοντας ότι σε ό,τι αφορά την ισότιμη εκπροσώπηση τους σε θέσεις ευθύνης υπάρχει ακόμη απόσταση να διανυθεί. Κατέληξε, ωστόσο, με το παράδειγμα της ΔΕΘ- Helexpo, που όπως είπε είναι μία «γυναικοκρατούμενη εταιρεία». «Καταφέραμε τα τελευταία χρόνια το 44% (των εργαζομένων) να είναι άνδρες και το 56% γυναίκες. Νομίζω ότι σε αυτό οφείλεται ότι η εταιρεία τα τελευταία τρία χρόνια έχει τιμηθεί ως Great Place Το Work , δηλαδή μια τιμητική διάκριση ότι είναι μια πολύ καλή εταιρεία για να δουλεύει κάποιος. Και αυτό νομίζω το οφείλουμε στις γυναίκες», εξήγησε.

Στην πρώτη θεματική ενότητα της εκδήλωσης με τίτλο «Η Γυναίκα στις Νέες Τεχνολογίες» μίλησε η Μαρίκα Λάμπρου, Senior Business Advisor και ακολούθησε συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν η Ιωάννα Κωτσόγιαννη (Group General Manager, MidMarket Business Unit, ENTERSOFTONE), η Εύα Ζερδελή (Commercial Director Dotsoft), η Μαρία Μπόζογλου (CEO ILT Logistics) και η Ειρήνη Συράκη (Δημοσιογράφος).

Στη δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης, με τίτλο «Η Γυναίκα στη Βιομηχανία και στις Υπηρεσίες», την κεντρική ομιλία έκανε η πρόεδρος της ΜΕΒΓΑΛ Μαίρη Χατζάκου και ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή της Τάνιας Τζίκα (Πρόεδρος ELVIAL), της Ναταλίας Συμεωνίδου (Chief Marketing Officer Epsilon Net), της Δέσποινας Αμαραντίδου (Managing Director ARTION Conferences & Events) και της Ένης Δώδου (Δικηγόρος – Chief Legal Officer ΔΕΘ-HELEXPO).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ