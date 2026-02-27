MENOY

Σουφλί: Νέα αναχώματα στήνονται στα Λάβαρα, στα 7 μέτρα η στάθμη του νερού – Δείτε βίντεο και φωτο

ΦΑΝΗ ΧΑΡΙΣΗ

Σε δημιουργία νέων αναχωμάτων προχωρά ο Δήμος Σουφλίου εκατέρωθεν της εθνικής οδού Σουφλίου- Ορεστιάδας για να προστατεύσει το χωριό Λάβαρα από τα νερά που έχουν κατακλύσει την περιοχή.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Δημήτρη Δαρούση τα συνεργεία δημιουργούν νέα αναχώματα καθώς το νερό είναι σε ύψος 7 μέτρων.

“Βρισκόμαστε στην εθνική οδό, δεξιά μας έχουμε 7 μέτρα νερό και αριστερά μας είναι όλος ο οικισμός. Αντιλαμβάνεστε ότι αν κάτι από τα τεχνικά μέτρα κάτω από το δρόμο υποχωρήσει τότε το νερό θα περάσει στον οικισμό. Για αυτό είμαστε εδώ κάθε μέρα για να ενισχυθούν όλα αυτά τα μπαζώματα για να μην μας ξεφύγει κάτι” είπε ο κ Δαρούσης.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σουφλίου, Δημήτρης Δαρούσης

Η κατάσταση παραμένει ευτυχώς σταθερή στην περιοχή με την στάθμη του νερού να έχει μειωθεί παρόλα αυτά όλοι βρίσκονται σε επιφυλακή καθώς οι ποσότητες υδάτων είναι τεράστιες.

Υπενθυμίζεται ότι στα Λάβαρα πριν από τρεις ημέρες είχε σταλεί μήνυμα 112 στους κατοίκους για να βρίσκονται σε επιφυλακή ενώ και για σήμερα στην περιοχή ισχύει ο κόκκινος συναγερμός που έχει σημάνει από την περασμένη Τρίτη η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

