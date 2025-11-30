MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η σύντροφος του 24χρονου νεαρού που σκοτώθηκε εχθές το βράδυ στη Λούτσα, όταν οδηγός που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω στον ίδιο, την κοπέλα του και μέλη της οικογένειάς του καθώς έβγαιναν από το σταθμευμένο αμάξι τους.

Η 21χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης.

Η μητέρα και η αδελφή του αδικοχαμένου 24χρονου έχουν τραυματιστεί ελαφρά και πήραν εξιτήριο, ενώ ο οδηγός του οχήματος (επίσης ελαφρά τραυματισμένος) αποχώρησε από το ΚΑΤ με συνοδεία αστυνομικών.

Λούτσα Τροχαίο δυστύχημα

