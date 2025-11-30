Τραγωδία στη Λούτσα: Πώς έγινε το σοκαριστικό – Έβγαζαν τα πράγματα από το πορτμπαγκάζ και τους παρέσυρε με ταχύτητα

Φρουρούμενος στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Αρτέμιδα, παρασύροντας και σκοτώνοντας έναν 24χρονο, ενώ τραυμάτισε τρεις ακόμη γυναίκες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Τροχαίας αλλά και υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο νεαρός οδηγός κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα στη λεωφόρο Αρτέμιδος 86, με κατεύθυνση από Βραυρώνα προς Ραφήνα. Κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος προς τα δεξιά και προσέκρουσε αρχικά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια σε δεύτερο, γύρω από το οποίο βρίσκονταν τέσσερα άτομα που έβγαζαν αντικείμενα από το πορτμπαγκάζ.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός να παρασύρει τους τέσσερις ανθρώπους που βρίσκονταν περιμετρικά του οχήματος. Ο 24χρονος σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ η 22χρονη αδελφή του, η 21χρονη σύντροφός του και η 57χρονη μητέρα του τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ.

Η ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου κατέληξε πάνω στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης οικίας, όπου και ακινητοποιήθηκε μαζί με το άψυχο σώμα του νεαρού που είχε παρασύρει.

Τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ ο 29χρονος οδηγός και οι τρεις γυναίκες, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Ο οδηγός συνελήφθη, ενώ ελήφθη δείγμα αίματος για πλήρεις τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Το άτυπο αλκοτέστ που έγινε με το σύστημα εκπνοής έδειξε αρνητικό αποτέλεσμα, ωστόσο κρίσιμες θεωρούνται οι εργαστηριακές αναλύσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 29χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ το 2020 φέρεται να είχε εμπλακεί ξανά σε σοβαρό τροχαίο με τραυματισμούς.

Καθώς ο τραυματισμός του είναι ελαφρύς, αναμένεται τις επόμενες ώρες να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να οδηγηθεί στον εισαγγελέα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του. Η προανάκριση της Τροχαίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.