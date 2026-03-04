MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πυροβόλησαν και σκότωσαν σκύλο στα Χανιά – Οργισμένοι οι κάτοικοι της Καλυδωνίας για τον Μπεν

|
THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στα Χανιά η είδηση ότι ο σκύλος «Μπεν» εντοπίστηκε νεκρός, έχοντας δεχθεί πυροβολισμούς. Το άτυχο ζώο βρέθηκε στην περιοχή προς το Καστέλι, στην Καλυδωνία, κοντά σε πρατήριο καυσίμων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στους κατοίκους.

Ο σκύλος, ιδιαίτερα γνωστός στους κατοίκους των περιοχών Πατελάρι και Βρύσσες Κυδωνίας, είχε χαθεί από το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με το neakriti.gr. Από εκείνη τη στιγμή εθελοντές είχαν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του σε γειτονικές περιοχές, όπως ο Πλατανιάς και ο Ταυρωνίτης.

Όσοι τον γνώριζαν αναφέρουν ότι επρόκειτο για μεγαλόσωμο αλλά πολύ φιλικό ζώο, το οποίο δεν είχε παρουσιάσει ποτέ επιθετική συμπεριφορά ούτε προς ανθρώπους ούτε προς άλλα ζώα.

Οι εθελοντές που συμμετείχαν στις αναζητήσεις εκφράζουν απορία για το γεγονός ότι κανείς δεν ανέφερε πως τον είδε από την Κυριακή έως τη Δευτέρα. Παράλληλα θεωρούν εξαιρετικά απίθανο ο σκύλος να διένυσε μόνος του την απόσταση από το Πατελάρι μέχρι το σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε νεκρός.

Παράλληλα απευθύνουν έκκληση σε όποιον ενδεχομένως είδε τον σκύλο είτε στην εθνική είτε στην παλαιά οδό από το απόγευμα της Κυριακής έως και το απόγευμα της Δευτέρας, να επικοινωνήσει μαζί τους ώστε να συγκεντρωθούν στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Για το περιστατικό έχουν ήδη ενημερωθεί τόσο ο Δήμος Πλατανιά όσο και η Αστυνομία, οι οποίοι έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Χανιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Μετά την Ελλάδα, ενισχύουν την Κύπρο η Γαλλία και η Γερμανία με πολεμικά πλοία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Mε Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συναντήθηκε ο Πιερρακάκης στις Βρυξέλλες – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον – Αμυντική και ειρηνική η αποστολή μας στην Κύπρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Τουρκική μαφία πίσω από τους πυροβολισμούς στη Λεωφόρο Μαραθώνος βλέπουν οι Αρχές

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Χρυσή Αυγή: Σήμερα η απόφαση του Εφετείου περί της ενοχής των 42 κατηγορούμενων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 λεπτά πριν

Γ. Κεφαλογιάννης: Τον Μάρτιο του 2027 παραδίδεται το πρώτο αναβαθμισμένο πυροσβεστικό αεροσκάφος 415