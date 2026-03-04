Πυροβόλησαν και σκότωσαν σκύλο στα Χανιά – Οργισμένοι οι κάτοικοι της Καλυδωνίας για τον Μπεν

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στα Χανιά η είδηση ότι ο σκύλος «Μπεν» εντοπίστηκε νεκρός, έχοντας δεχθεί πυροβολισμούς. Το άτυχο ζώο βρέθηκε στην περιοχή προς το Καστέλι, στην Καλυδωνία, κοντά σε πρατήριο καυσίμων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στους κατοίκους.

Ο σκύλος, ιδιαίτερα γνωστός στους κατοίκους των περιοχών Πατελάρι και Βρύσσες Κυδωνίας, είχε χαθεί από το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με το neakriti.gr. Από εκείνη τη στιγμή εθελοντές είχαν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του σε γειτονικές περιοχές, όπως ο Πλατανιάς και ο Ταυρωνίτης.

Όσοι τον γνώριζαν αναφέρουν ότι επρόκειτο για μεγαλόσωμο αλλά πολύ φιλικό ζώο, το οποίο δεν είχε παρουσιάσει ποτέ επιθετική συμπεριφορά ούτε προς ανθρώπους ούτε προς άλλα ζώα.

Οι εθελοντές που συμμετείχαν στις αναζητήσεις εκφράζουν απορία για το γεγονός ότι κανείς δεν ανέφερε πως τον είδε από την Κυριακή έως τη Δευτέρα. Παράλληλα θεωρούν εξαιρετικά απίθανο ο σκύλος να διένυσε μόνος του την απόσταση από το Πατελάρι μέχρι το σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε νεκρός.

Παράλληλα απευθύνουν έκκληση σε όποιον ενδεχομένως είδε τον σκύλο είτε στην εθνική είτε στην παλαιά οδό από το απόγευμα της Κυριακής έως και το απόγευμα της Δευτέρας, να επικοινωνήσει μαζί τους ώστε να συγκεντρωθούν στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Για το περιστατικό έχουν ήδη ενημερωθεί τόσο ο Δήμος Πλατανιά όσο και η Αστυνομία, οι οποίοι έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.