Πορεία διαμαρτυρίας συνταξιούχων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα συνταξιούχοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα ζητούν αυξήσεις στις συντάξεις, καταβολή των αναδρομικών της 13ης και 14ης σύνταξης καθώς ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας.

Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου, όπου νωρίτερα οι συνταξιούχοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση και θα καταλήξει στο ΥΜΑΘ. Η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι διαδηλωτές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των συνταξιούχων:

“Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ), των συνταξιουχικών σωματείων της Θεσσαλονίκης καλεί όλους τους συνταξιούχους της πόλης και του Νομού στην αυριανή, (22/10/2025), συγκέντρωση διαμαρτυρίας και διεκδίκησης στις 10:30 το πρωί στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Η αυριανή διαμαρτυρία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που αποφασίστηκαν για την παγκόσμια ημέρα των συνταξιούχων, (1η Οκτώβρη) και είναι συνέχεια της συμμετοχής μας στις απεργιακές συγκεντρώσεις των εργαζομένων την 1η και την 14η Οκτώβρη.

Οι συνταξιούχοι κινητοποιούμαστε και διαμαρτυρόμαστε:

Γιατί δεν ανεχόμαστε την κοροϊδία της κυβέρνησης,που επιχείρησε ο κ. πρωθυπουργός από το βήμα της 89 ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Γιατί όλα τα προβλήματα που έχουν κάνει την ζωή μας αφόρητη, ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ και απαιτούμε ΤΩΡΑ πραγματικές λύσεις.

και απαιτούμε πραγματικές λύσεις. Γιατί δεν πρόκειται να δεχθούμε και να ανεχθούμε τα ψίχουλα, όταν μετά από 15 χρόνια αρπαγών στις κύριες, επικουρικές συντάξεις, της 13 ης ,14 ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ, της επιβολής της προσωπικής διαφοράς, την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης, και πολλών άλλων, όταν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι έχουν 15 χρόνια να πάρουν αύξηση, όταν η ακρίβεια σάρωσε και σαρώνει τις πενιχρές μας συντάξεις.

,14 σύνταξης, του ΕΚΑΣ, της επιβολής της προσωπικής διαφοράς, την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης, και πολλών άλλων, όταν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι έχουν 15 χρόνια να πάρουν αύξηση, όταν η ακρίβεια σάρωσε και σαρώνει τις πενιχρές μας συντάξεις. Γιατί δεν ανεχόμαστε να απαιτεί από μας η κυβέρνηση να είμαστε ευχαριστημένοι με τα ψίχουλα, επικαλούμενη τα δήθεν δημοσιονομικά προβλήματα.

Γιατί η μετατροπή της οικονομίας της χώρας σε πολεμική, που προωθεί η κυβέρνηση, απαιτεί το τζογάρισμα των ασφαλιστικών εισφορών και των αποθεματικών των Ασφαλιστικών μας Ταμείων στις πολεμικές βιομηχανίες, για να σκοτώνονται οι λαοί.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: