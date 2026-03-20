Πέλλα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 90χρονου από περιοχή της Σκύδρας – “Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο”

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση ενός 90χρονου άνδρα από το σπίτι του, στο Μαυροβούνι Σκύδρας στον νομό Πέλλας το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (16/3/2026).

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Γραμμή Ζωής, έχει λευκά αραιά κοντά μαλλιά, πράσινα μάτια, ύψος 1,71μ και είναι κανονικού βάρους. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, καφέ παντελόνι και μαύρα δερμάτινα παπούτσια. Πάσχει από Άνοια.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το μεσημέρι της 19/03/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του. Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.

Εξαφάνιση Πέλλα Σκύδρα

