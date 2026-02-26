Παναγιώτης Ψωμιάδης για τα “45αρια”: Μετάνιωσα που έκανα έργα – Στη φυλακή πάνε τα παλικάρια

“Στη φυλακή πάνε τα παλικάρια, αν και κάτι τέτοιο με μένα δεν πρόκειται να γίνει”, ανέφερε μιλώντας στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης Status fm 107,7 ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, σχολιάζοντας την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας προς τους δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, να κηρυχθεί ένοχος για την υπόθεση με τα λεγόμενα “45αρια” της άλλοτε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έργα φέρεται να κατατμήθηκαν σε μικρότερα, αξίας έως 45 χιλιάδων ευρώ, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανάθεσή τους απευθείας και με πρόχειρους διαγωνισμούς σε συγκεκριμένους εργολάβους.

“Ό,τι έκανε όλη η Ελλάδα έκανα και γω τότε. Ό,τι μας υπέδειξε ο τότε υπουργός Εσωτερικών ο κ. Παυλόπουλος, ο οποίος ήρθε και στην ανάκριση ως μάρτυρας. Όταν εγώ έχω έγγραφο του ελεγκτικού συνεδρίου, της αποκεντρωμένης , του γενικού λογιστηρίου Περιφέρειας και δεν υπάρχει καταλογισμός και από την άλλη πλευρά έχουμε προφορικές καταγγελίες από δύο συγκεκριμένους ανθρώπους και μάλιστα ο ένας, ένα φιλοσκοπιανός, ψευτοοικολόγος με σέρνει στα δικαστήρια, από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να κρίνει”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα είπε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη αν και όπως υπογράμμισε “παντού υπάρχουν καλοί και κακοί. Πάντως το όλο θέμα είναι για…γέλια”.

“Ένας Ψωμιάδης που ήταν σταρ και είχε απέναντι του σε σκληρές εποχές, ένα ΠΑΣΟΚ μεγάλο, ένα ΚΚΕ μια ΑΝΤΑΡΣΙΑ, κανείς δεν με κατήγγειλε για τίποτα. Μόνο ένας. Ήμουν 35 χρόνια πρώτος και δεν απολογήθηκα ποτέ. Όταν είσαι απατεώνας δεν αντέχεις τόσα χρόνια. Θα απολογηθώ στο Θεό. Υπάρχει Θεία δίκη”, τόνισε ο κ. Ψωμιάδης.

«Άλλο κυβέρνηση, άλλο ΝΔ»

Αναφορικά με τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα που όπως είπε, υπηρέτησε πιστά με όλους τους αρχηγούς είπε χαρακτηριστικά “άλλο Κυβέρνηση, άλλο ΝΔ”.

“Οτιδήποτε άλλο θέλετε να ρωτήσετε, ρωτήστε τη ΝΔ όχι εμένα. Ή μάλλον την Κυβέρνηση γιατί άλλο Κυβέρνηση άλλο ΝΔ. Έχει καμία σχέση η Κυβέρνηση με τη ΝΔ; Είναι ντροπή που το λέτε”, ανέφερε και συνέχισε: “Εγώ ξέρω ότι τα αναπτυξιακά υπουργεία, τα μεγάλα δηλαδή υπουργεία, τα έχουν άνθρωποι του Σημίτη, ούτε καν ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ιερό και τεράστιο κόμμα. Η ΝΔ είναι αυτή που θεμελιώσαμε εμείς. Η σημερινή Κυβέρνηση δεν πιστεύει πια στο τρίπτυχο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Δεν είμαι απέναντι στη συγκεκριμένη Κυβέρνηση αλλά έχω δικαίωμα να κάνω καλοπροαίρετη κριτική”.

Ακούστε όλη τη συνέντευξη: