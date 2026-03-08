Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Το παράδειγμα προς μίμηση μιας 51χρονης μητέρας, εργαζόμενης και εθνοφύλακα από το Κιλκίς

Μια 51χρονη μητέρα, εργαζόμενη και εθνοφύλακας από το Κιλκίς, στέλνει μήνυμα δύναμης και μαχητικότητας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Στα 51 της χρόνια η Αλεξάνδρα Περχανίδου από το Πολύκαστρο Κιλκίς συνεχίζει να μάχεται σκληρά έναντι της καθημερινότητας με χίλιες δυο οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις. Μέσα σε αυτό το βαρύ καθημερινό πρόγραμμα η κ. Περχανίδου βρίσκει τον χρόνο να προσφέρει στην πατρίδα μέσα από την εθελοντική ενασχόληση της με την Εθνοφυλακή, τιμώντας με τον πλέον δυνατό τρόπο τη σημαία μας.

Η κ. Περχανίδου μεγάλωσε μόνη της τους δύο γιους της και δούλεψε -και ακόμα δουλεύει- σκληρά για να τους αναθρέψει, ενώ παράλληλα δίνει τον καλύτερο εαυτό της- εθελοντικά- στην Εθνοφυλακή συμμετέχοντας σε πάρα πολλές στρατιωτικές εκπαιδεύσεις.

H Αλεξάνδρα Περχανίδου υπηρετεί εθελοντικά στην Εθνοφυλακή

«Σήμερα εργάζομαι σε εργοστάσιο» είπε η κ. Περχανίδου, σημειώνοντας ότι ήταν δύσκολη η πορεία και η ανατροφή δύο παιδιών.

«Ήταν δύσκολα να μεγαλώνεις μικρά παιδιά. Δεν δούλευα πάντα στο εργοστάσιο. Όταν ήταν μικρότερα τα παιδιά δούλευα ως σεκιούριτι. Εργαζόμουν νύχτα για να είμαι το πρωί μαζί τους. Είχα κάμερες στο σπίτι για να τα ελέγχω όταν ήμουν στη δουλειά τη νύχτα» περιέγραψε στο thestival.gr και πρόσθεσε ότι η δυσκολότερη περίοδος πέρασε καθώς πλέον τα δύο αγόρια της έχουν μεγαλώσει.

«Ο ένας γιος μου μένει Θεσσαλονίκη, ο άλλος ετοιμάζεται να δώσει τις εξετάσεις για τα Σώματα Ασφαλείας» είπε.

Το δώρο της ζωής που είναι η γέννηση των παιδιών αποτέλεσε τροχοπέδη για την κ. Περχανίδου στην εύρεση εργασίας καθώς, όπως ανέφερε, εξαιτίας του ότι ήταν μητέρα δυο μικρών παιδιών δεν την επέλεγαν οι εργοδότες.

Η Αλεξάνδρα Περχανίδου

«Σκεφτείτε ότι ήμουν μόνη μου με τα παιδιά που ήταν 3,5 και 2,5 ετών οπότε ήταν δύσκολο να βρω δουλειά. Συνήθως δεν με επιλέγανε γιατί είχα τα παιδιά κι έπρεπε να δουλεύω συγκεκριμένες ώρες. Ήταν δύσκολο να βρω εργασία κι έμεινα μεγάλο διάστημα άνεργη. Σιγά σιγά, μεγαλώνοντας τα παιδιά, μπόρεσα να τα αφήνω στο ολοήμερο σχολείο και ειδικά όταν μπήκα ως σεκιούριτι, αυτό με βοήθησε» είπε η 51χρονη που στην επισήμανση ότι τα κατάφερε παρά τις δυσκολίες, απάντησε αυθόρμητα: «Δεν ξέρω πώς, αλλά τα κατάφερα».

«Δόξα τω Θεώ, τα κατάφερα. Υπάρχουν ακόμα στιγμές που αναρωτιέμαι πώς τα κατάφερα και τα έβγαλα πέρα μέχρι τώρα» είπε χαρακτηριστικά.

Ο πολυετής αγώνας της 51χρονης να μεγαλώσει μόνη της δύο παιδιά, να ανταπεξέλθει σε όλες τις υποχρεώσεις – οικογενειακές, επαγγελματικές και κοινωνικές- όπως εξάλλου πράττουν καθημερινά χιλιάδες γυναίκες σε όλη την Ελλάδα, είναι άξιος θαυμασμού και παρασήμων καθώς επιπλέον στην περίπτωση της ποτέ δεν εγκατέλειψε το θέλω της να προσφέρει ουσιαστικά και πραγματικά στην πατρίδα μέσω της εθελοντικής ενασχόλησής της με την Εθνοφυλακή.

«Στην αρχή όταν πήγα όλοι με κοιτούσαν με μισό μάτι, ακόμα και η ομάδα μου. Τώρα όμως είμαστε όλοι ένα, με έχουν αποδεχτεί και με τους Διοικητές μου που αλλάζουν κάθε δύο χρόνια είναι όλα μια χαρά» είπε με περηφάνεια η κ. Παρχανίδου προσθέτοντας όμως ότι ακόμα περιμένει από το ελληνικό κράτος να γίνει νόμος η ένταξη των γυναικών στην Εθνοφυλακή και η ίδια όπως και άλλες γυναίκες να αποκτήσουν την ταυτότητα του Εθνοφύλακα.

H Αλεξάνδρα Περχανίδου υπηρετεί εθελοντικά στην Εθνοφυλακή

«Δυστυχώς δεν υπάρχει νόμος για τις γυναίκες στην Εθνοφυλακή. Εδώ και εννέα χρόνια είμαι εθελόντρια Εθνοφύλακας, με έχουν κατατάξει στην κατηγορία εθελοντών Εθνοφυλάκων. Βέβαια εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου εθελοντή γιατί είμαι αρκετά χρόνια. Μακάρι να βγει αυτός ο νόμος. Κάποια στιγμή βγήκε ένας νόμος που αφορούσε τις γυναίκες για τις εφεδρείες Εθνοφυλακής. Πιστεύω όμως ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει ο νόμος για να ενταχθούν και οι γυναίκες και να πάρουμε την ταυτότητα του Εθνοφύλακα» είπε.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, η κ. Παρχανίδου στέλνει ένα μήνυμα σε όλες τις γυναίκες και περισσότερο στα νέα κορίτσια προτρέποντας τες να μην εγκαταλείπουν τα θέλω τους και τα όνειρα τους.

«Να μην τα παρατάνε. Να διεκδικούν. Να πιστεύουν στα πιστεύω τους. Η δύναμη πάντα θα κρύβεται μέσα μας, αρκεί να την πιστέψουμε και να την βγάλουμε. Και ο άνεμος να φυσάει αντίθετα, να ρυθμίσουμε τα πανιά και να το φέρουμε το καράβι εκεί που θέλουμε» κατέληξε η κ. Παρχανίδου.