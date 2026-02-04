“Ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα συνεργασίας με τη Μαρία Καρυστιανού”, λένε πηγές κοντά στον Παύλο Ντε Γκρες

Με το γραφείο της πρώην βασιλικής οικογένειας επικοινώνησε ο δημοσιογράφος του Mega, Άρης Καβατζίκης, σχετικά με τις φήμες που θέλουν ο Παύλος Ντε Γκρες να συνεργάζεται με τη Μαρία Καρυστιανού.

Όπως είπε o δημοσιογράφος στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno», «δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο ο Παύλος Ντε Γκρες να συνεργαστεί με τη Μαρία Καρυστιανού στο κόμμα που πρόκειται να ιδρύσει».

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι η σχετική σεναριολογία πυροδοτήθηκε από δημόσια τοποθέτηση του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε διαρκή αντιπαράθεση με τη Μαρία Καρυστιανού.