MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“Ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα συνεργασίας με τη Μαρία Καρυστιανού”, λένε πηγές κοντά στον Παύλο Ντε Γκρες

Φωτογραφίες: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με το γραφείο της πρώην βασιλικής οικογένειας επικοινώνησε ο δημοσιογράφος του Mega, Άρης Καβατζίκης, σχετικά με τις φήμες που θέλουν ο Παύλος Ντε Γκρες να συνεργάζεται με τη Μαρία Καρυστιανού.

Όπως είπε o δημοσιογράφος στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno», «δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο ο Παύλος Ντε Γκρες να συνεργαστεί με τη Μαρία Καρυστιανού στο κόμμα που πρόκειται να ιδρύσει».

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι η σχετική σεναριολογία πυροδοτήθηκε από δημόσια τοποθέτηση του επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε διαρκή αντιπαράθεση με τη Μαρία Καρυστιανού.

Μαρία Καρυστιανού Παύλος Ντε Γκρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Ακατάλληλο για όλες τις χρήσεις το νερό στην Αίγινα – Τι έδειξαν οι αναλύσεις

ΥΓΕΙΑ 6 ώρες πριν

Καρκίνος: Το 40% των κρουσμάτων μπορούν να αποφευχθούν – Ποιες είναι οι κύριες αιτίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Σ. Φάμελλος: Υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά – Πρέπει να διερευνηθεί το περιστατικό της Χίου και να δοθούν απαντήσεις

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Βίκυ Παγιατάκη: Στην ηλικία μου είμαι μόνο για εγκεφαλικό

ΚΑΙΡΟΣ 19 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Με μπλουζάκια στη μνήμη των “αετόπουλων” η είσοδος των δύο ομάδων – Δείτε εικόνες