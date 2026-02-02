Ο Καραχάλιος “βλέπει” συνεργασία Καρυστιανού-Παύλου Ντε Γκρες – Το “απόλυτο πάντρεμα”

Σενάρια περί πιθανής πολιτικής σύμπραξης του Παύλου Ντε Γκρες με τη Μαρία Καρυστιανού φέρνει στο προσκήνιο ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος.

Σε νέα του ανάρτηση, υπονοεί πιθανή συνεργασία του Παύλου Ντε Γκρες με την Μαρία Καρυστιανού. Ο Νίκος Καραχάλιος αναφέρει συγκεκριμένα σε ανάρτησή του ότι ο Παύλος Ντε Γκρες αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο «να πολιτευτεί με κάποιο κόμμα», κάτι που, σύμφωνα με τον κ. Καραχάλιο, εκφράστηκε σε συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, που θα προβληθεί την Πέμπτη.

«Λέτε τελικά να βρέθηκε ο ηγέτης που έψαχνε η Μαρία;», αναφέρει ο Νίκος Καραχάλιος.