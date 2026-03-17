Καλαμαριά: “Όταν δείτε με ποιους επικοινωνούσε ο δράστης θα μείνετε άφωνοι” λέει ένας εκ των δικηγόρων της οικογένειας του Κλεομένη

O ένας εκ των δικηγόρων της οικογένειας του 20χρονου Κλεομένη, που δολοφονήθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην Καλαμαριά, τόνισε σε δηλώσεις του πως ο 23χρονος, που φέρεται ως ο δράστης της δολοφονίας του νεαρού, επικοινώνησε με άτομα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το επεισόδιο.

Σε δηλώσεις που έκανε ο ένας εκ των δικηγόρων της οικογένειας Νικόλαος Αλεξανδρής στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του Open, τόνισε πως ήδη υπάρχει επαφή και θα διοριστεί από την πλευρά του πατέρα του Κλεομένη τεχνικός σύμβουλος ιατροδικαστής για να μελετήσει στοιχεία προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία.

Έπειτα, τόνισε το εξής: «Όταν θα δείτε, γιατί μόνο πληροφορίες έχουμε, με ποιους επικοινωνούσε ο δράστης πριν, κατά και μετά το επεισόδιο, ίσως μείνουν όλοι άφωνοι. Στη δήλωση που έκανα όταν ανέλαβα, είπα ότι θα φωτιστούν οι ρόλοι συγκεκριμένων ανθρώπων της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι τυχαία η δήλωσή μου. Πρόσωπα που είναι πολύ γνωστά με αρνητική χροιά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα καταδείξει ότι ο δράστης αυτός δεν λειτουργεί μόνος του».