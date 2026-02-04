MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι αγρότες κατεβαίνουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα – Αποφάσισαν νέες κινητοποιήσεις

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νέο γύρο αγροτικών κινητοποιήσεων αποφάσισαν σήμερα οι αγρότες καθώς ετοιμάζονται να κατέβουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα.

Εκπρόσωποι της πανελλαδικής επιτροπής αποφάσισαν στη σημερινή σύσκεψη στη Νίκαια να πραγματοποιήσουν μαζική κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη θα προχωρήσουν σε ανάλογες κινητοποιήσεις μέσα στις πόλεις.

Οι παραγωγοί θεωρούν ότι η κυβέρνηση άκουσε, αλλά… δεν έλυσε τα βασικά τους ζητήματα – κυρίως την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και το εμβόλιο στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά – με συνέπεια αρκετοί επαγγελματίες να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο.

Αγρότες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Βαρύ πένθος για τον 17χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Σίνδο – Ήταν ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Κύπελλο Ελλάδας: Οριστικά στο Πανθεσσαλικό ο φετινός τελικός

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Στο αεροπλάνο για Μεξικό ο Μόντσου, οριστική η αποχώρησή του από τον Άρη

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 19 ώρες πριν

Ημερίδα πρόληψης του καρκίνου στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 15 ώρες πριν

Εξώδικο Καϊτεζίδη κατά του ΔΕΔΔΗΕ: Ζητά εξηγήσεις για τις πολύωρες απροειδοποίητες διακοπές και απειλεί με αγωγές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Ανείπωτη τραγωδία, εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι