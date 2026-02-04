Οι αγρότες κατεβαίνουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα – Αποφάσισαν νέες κινητοποιήσεις

Νέο γύρο αγροτικών κινητοποιήσεων αποφάσισαν σήμερα οι αγρότες καθώς ετοιμάζονται να κατέβουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα.

Εκπρόσωποι της πανελλαδικής επιτροπής αποφάσισαν στη σημερινή σύσκεψη στη Νίκαια να πραγματοποιήσουν μαζική κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη θα προχωρήσουν σε ανάλογες κινητοποιήσεις μέσα στις πόλεις.

Οι παραγωγοί θεωρούν ότι η κυβέρνηση άκουσε, αλλά… δεν έλυσε τα βασικά τους ζητήματα – κυρίως την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και το εμβόλιο στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά – με συνέπεια αρκετοί επαγγελματίες να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο.