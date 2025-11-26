Νέο τοπίο στην εργασία: Τι σημαίνει η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων – Οι αλλαγές σε μισθούς και δικαιώματα

Σε ιστορική συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας κατέληξαν κυβέρνηση, εργοδότες και εργαζόμενοι. Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε σήμερα η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Για τη σημασία της επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας μίλησε στο thestival.gr ο Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κωνσταντίνος Δημαρέλλης.

Όπως είπε ο κ. Δημαρέλλης η κύρια διαφορά ατομικής και συλλογικής σύμβασης εργασίας είναι η δυνατότητα που έχουν ευρύτερες ομάδες εργαζομένων να συνάπτουν όρους εργασίας μεταξύ των οποίων και ο μισθός, που ισχύουν για το σύνολο των εργαζομένων ανά επιχείρηση, κλάδο ή επάγγελμα.

Ωστόσο αυτό σύμφωνα με τον κ. Δημαρέλλη δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να προβλέψει μισθό με βάση την ατομική σύμβαση εργασίας του ο οποίος όμως θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση υψηλότερος σε σχέση με αυτόν που προσβλέπει η συλλογική σύμβαση εργασίας.

Ποια οφέλη προσφέρουν οι συλλογικές συμβάσεις στην πράξη

«Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας προβλέπουν κατώτατα όρια μισθών που μόνο να βελτιωθούν μπορούν με ατομική συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη» τονίζει ο κ. Δημαρέλλης.

Σύμφωνα με τον ίδιο οι τρεις άξονες που προβλέπει η συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα αφορά πρώτον πιο εύκολη επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, δεύτερον μία πληρέστερη προστασία μετά τη λήξη της συλλογικής σύμβασης εργασίας και τρίτον μια επιτάχυνση στην επίλυση των εργατικών διαφορών.

Ποιους καλύπτουν οι νέες συλλογικές συμβάσεις

Όσον αφορά την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ο επίκουρος καθηγητής αναφέρει ότι οι συμβάσεις εργασίας που ισχύουν για συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων θα μπορούν να επεκτείνονται σε όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα αν είναι μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης και αν οι εργοδότες είναι μέλη της αντίστοιχης ένωσης εργοδοτών.

Με μόνη προϋπόθεση όπως τονίζει το ποσοστό που καλύπτεται από μία συλλογική σύμβασης εργασίας να είναι τουλάχιστον πάνω από 40% ενώ μέχρι σήμερα ίσχυε το 50%.

Πρακτικά, αν ένας εργαζόμενος ασχολείται στο κλάδο του τουρισμού και δεν είναι μέλος της συνδικαλιστικής οργάνωσης αλλά ούτε και ο εργοδότης του μέλος εργοδοτικής ένωσης τότε δεν μπορεί να εφαρμοστείς συλλογική σύμβαση εργασίας για αυτό τον εργαζόμενο.

Αν ωστόσο τουλάχιστον το 40% των εργαζομένων του κλάδου του τουρισμού είναι μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων και αντίστοιχο ο εργοδότης μέλος της εργοδοτικής ένωσης και άρα καλύπτονται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας θα μπορεί πλέον αυτομάτως να επεκτείνεται η συλλογική σύμβαση εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου.

Επίσης αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κ. Δημαρέλλη είναι ότι πλέον κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίες θα μπορεί να συνάπτει και η ΓΣΕΕ το οποίο σημαίνει ότι θα μπορεί ενδεχομένως να συνάπτονται πολύ πιο εύκολα πλέον κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Πληρέστερη προστασία μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας

Κατά τον κ. Δημαρέλλη, αυτό που ισχύει σήμερα με βάση την μνημονιακή νομοθεσία είναι ότι όταν λήγει μια συλλογική σύμβαση εργασίας αυτή θα συνεχίσει να ισχύει όπως είναι για τρεις μήνες και κατόπιν μετενεργεί μια συγκεκριμένη γκάμα διατάξεων που αναφέρονται στο βασικό μισθό και συγκεκριμένη επιδόματα επικίνδυνης εργασίας τέκνων, σπουδών και προϋπηρεσίας.

Πλέον με τη νέα ρύθμιση θα μετενεργούν το σύνολο των όρων εργασίας επομένως θα υπάρχει μία πληρέστερη προστασία. Μάλιστα ακόμη και αν κάποιος προσληφθεί στο τρίμηνο της παράτασης της ΣΣ εργασίας τότε θα εφαρμόζετε και για αυτόν η ευνοϊκή διάταξη.