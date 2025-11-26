Ιστορική συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας – “Καταργούνται όλοι οι μνημονιακοί περιορισμοί”

Σε ιστορική συμφωνία κατέληξαν κυβέρνηση, εργοδότες και εργαζόμενοι για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αυτή την ώρα γίνονται οι ανακοινώσεις από την Υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως αλλά και τους κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ).

Όπως τονίστηκε, στόχος της επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων είναι η αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και έτσι οι αυξήσεις των μισθών πάνω από τον κατώτατο.

“Η κοινωνική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι γεγονός. Είναι μια ιστορική συμφωνία όχι μόνο γιατί κάτι ανάλογο δεν έχει συμβεί στο παρελθόν αλλά γιατί χτίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας που δίνει σταθερότητα, ασφάλεια και ξεκάθαρους κανόνες. Σύντομα θα καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι”, ανέφερε στην τοποθέτησή της η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Όπως είπε, “στην πράξη για τους εργαζόμενους σημαίνει αύξηση αποδοχών, σταθερό εργασιακό περιβάλλον και λιγότερο άγχος”. “Είναι μια βαθιά ανάσα ασφάλειας”, τόνισε και πρόσθεσε πως για τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες η εξέλιξη αυτή “σημαίνει σταθερότητα με περιβάλλον με κανόνες που ενισχύει την ανάπτυξη”.

Σύμφωνα με την υπουργό, “η συλλογική σύμβαση εργασίας ορίζει μισθούς, άδειες, επιδόματα. Οδηγούν σε καλύτερους μισθούς και ασπίδα προστασίας στους εργαζόμενους. Ενισχύουν τον υγιή ανταγωνισμό ανάμεσα στους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις”.

Υπογράμμισε πως “η συμφωνία χτίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας που δίνει σταθερότητα και ασφάλειας για όλους” ενώ συνέχισε λέγοντας ότι “επτά μήνες εντατικών διαβουλεύσεων οδήγησαν στην κοινωνική συμφωνία με υπογραφή υπ. Εργασίας και των κοινωνικών εθνικών που δίνει τέλος στους μνημονίακους περιορισμούς”.

Οι τρεις άξονες

Η συμφωνία αυτή κινείται γύρω από τρεις άξονες, σύμφωνα με την κα Κεραμέως.