Νέα Κίος: Ξεσπά ο σύζυγος της 37χρονης που σκοτώθηκε στο δυστύχημα – “Όταν πάνε με 180 χλμ σε 2 δευτερόλεπτα τι θα προλάβαινε;”

«Δικαίωση δεν θα υπάρχει ποτέ, η ποινή για κάποιους μπορεί να είναι αυστηρή για εμάς όποια και αν ήταν η ποινή, δεν απαλύνει τον πόνο μου», ξεκαθαρίζει ο σύζυγος της 37χρονης που σκοτώθηκε στο σοκαριστικό δυστύχημα στη Νέα Κίο πριν από 2 χρόνια.

Σε 18 και 15 χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκαν αντίστοιχα, ο οδηγός και ο συνοδηγός του δυστυχήματος στη Νέα Κίο το 2024, στο οποίο έχασε τη ζωή της μία 37χρονη μητέρα. Πρόκειται για την πρώτη φορά που συνοδηγός τροχαίου καταδικάζεται σε τόσα χρόνια φυλάκισης χωρίς αναστολή, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου.

Τις εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα που στέρησε τη ζωή σε μία νεαρή μητέρα δεν μπορούν να ξεχάσουν οι συγγενείς της γυναίκας. Πρόκειται για το τροχαίο στο οποίο οδηγός και συνοδηγός, έχοντας αναπτύξει ταχύτητα κοντά στα 180 χλμ/ώρα συγκρούστηκαν μετωπικά με το όχημα της άτυχης 37χρονης, η οποία βρήκε ακαριαίο θάνατο.

«Πηγαίναμε προς Ναύπλιο εγώ με την συγχωρεμένη εγώ από πίσω, αυτή μπροστά. Με 60 χιλιόμετρα πηγαίναμε, δεξιά, δεξιά στην λωρίδα μας κανονικά. Εμείς πηγαίναμε για Ναύπλιο, αυτός ερχόταν από Ναύπλιο. Ερχόταν με πολλά χιλιόμετρα, ερχόταν με 160, 170 κάπου εκεί. Χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, τρακάρει πρώτα στην μπροστινή μου και μετά σε εμένα», αναφέρει ο οδηγός του αυτοκινήτου πίσω από τη γυναίκα.

Από την δική του πλευρά, ξέσπασε ο σύζυγος της αδικοχαμένης γυναίκας ο οποίος μίλησε στο Live News.

«Από την πλευρά της υπεράσπισης της κατηγορίας, ο ένας ο συνήγορος μας είπε ότι έπεσε η σύζυγος μου πάνω τους και ότι θα μπορούσε να τους έχει αποφύγει, θα μπορούσε να είχε φρενάρει. Όταν πήγαινε με 180 και σε 2 δευτερόλεπτα είχε εμφανιστεί από το πουθενά τι να προλάβει να αποφύγει; Και το τελευταίο της υπόθεσης που μας είπε εκεί που εξοργιστήκαμε όλοι είναι ότι αν δεν υπήρχε το αμάξι της θανούσης στο συγκεκριμένο σημείο, δεν θα υπήρχε κίνδυνος να σκοτωθούν οι κατηγορούμενοι», είπε.

«Δικαίωση δεν θα υπάρχει ποτέ, η ποινή για κάποιους μπορεί να είναι αυστηρή για εμάς όποια και αν ήταν η ποινή, δεν απαλύνει τον πόνο μου. Τώρα ξεκινάμε, έχουμε συνέχεια από εδώ και πέρα. Αυτοί θέλουν να πάνε στο εφετείο τώρα, γιατί λένε, ισχυρίζονται για τον δεύτερο, τον συνοδηγό ότι δεν είχε υπαιτιότητα. Υπαιτιότητα είχε γιατί το αμάξι ήταν δικό του. Υπάρχει οργή, υπάρχει θυμός αλλά είναι και οι νόμοι τέτοιοι που δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Η ποινή κατά τα λεγόμενα των γύρω, γύρω λένε είναι αυστηρή. Για εμάς είναι χαμηλή, ο άνθρωπος δεν γυρίζει πίσω όσα χρόνια και να τρώγανε. Μακάρι να μην τρώγανε μια μέρα και να ήταν πίσω ο άνθρωπος μας», συμπλήρωσε ο χαροκαμένος σύζυγος.

«Προκάλεσαν ένα θανατηφόρο, τρέχανε σε μια επαρχιακή οδό που το όριο είναι 50 και τρέχανε με 180, ισχυρίζονται αυτοί χίλια δύο. Καλά που υπήρχαν τα βίντεο, υπήρχαν μαρτυρίες και μπορέσαμε τα αντικρούσαμε όλα αυτά. Άλλοι λένε ότι ο χρόνος απαλύνει τον πόνο, για εμάς ο χρόνος χειροτερεύει την κατάσταση, κάθε μέρα που περνάει είναι και πιο δύσκολα, μας πονάει και πιο πολύ, δυστυχώς. Εννιά είναι ο γιος και έντεκα είναι η κόρη. Τρέχουμε από την πρώτη στιγμή σε ψυχολόγους, δεν έχουμε σταματήσει και θα έχουμε ακόμα για πολλά χρόνια. Είναι απώλεια μάνας, που τα κυοφόρησε, τα γέννησε, τα μεγάλωνε», πρόσθεσε ο σύζυγος της γυναίκας.

«Το είπαμε από την πρώτη στιγμή στα παιδιά και ξεκινήσαμε συνεδρίες με ψυχολόγο. Ο μικρός ήταν πιο δύσκολα, είχε τάσεις φυγής από το σχολείο. Τώρα είμαστε καλύτερα. Κάθε μέρα πονάμε και πιο πολύ εμείς», αποκάλυψε για τα δύο παιδιά που άφησε πίσω η 37χρονη μητέρα.

Από την άλλη πλευρά, οδηγός και συνοδηγός λένε πως θα πάνε στο Eφετείο καθώς θεωρούν πως αδικήθηκαν.

«Αυτό που έχω να επισημάνω για τη χθεσινή απόφαση είναι ο ακραίος τιμωρητικός χαρακτήρας της που αποτυπώθηκε σε μία ποινή εξαιρετικά αυστηρή που σημαίνει για εμένα και την ερμηνεύω ως μήνυμα προς την κοινωνία. Ήδη την έχω προσβάλει με έφεση», είπε ο Παναγιώτης Κορατζόπουλος, δικηγόρος του οδηγού του αυτοκινήτου προκάλεσε το δυστύχημα.

Ο δικηγόρος της μητέρας που έχασε τη ζωή της, Χριστόφορος Γκλαβένος, θα εξηγήσει πώς έφτασε το δικαστήριο σε αυτή την απόφαση σταθμό. «Τον συνοδηγό ως άμεσο συνεργό τέλεσης της πράξης αυτής. Παρείχε ψυχική συνδρομή, παρείχε το αυτοκίνητο στον οδηγό, και ότι τον έπεισε να κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα(ο συνοδηγός). Ανάπτυξαν μία ταχύτητα 180 χλμ, θα του επέτρεπε να δοκιμάσει το αυτοκίνητο αυτό», ανέφερε.

Πλέον αναμένεται και η απόφαση του Eφετείου που θα κληθεί να επικυρώσει την ποινή ή να τη μειώσει.