Μπλόκα αγροτών: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις, κλείνουν και το τελωνείο του Προμαχώνα σήμερα

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη τη χώρα, καθώς για τέταρτη μέρα παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία της χώρας. Οι ίδιοι δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, την ώρα που τα μπλόκα ενισχύονται συνεχώς ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να στηθούν και νέα μπλόκα που θα αποκλείσουν και άλλα σημεία, αρχής γενομένης από σήμερα με τον αποκλεισμό του τελωνείου στον Προμαχώνα.

Οι αγρότες έχουν κάνει σαφές πως δεν πρόκειται να υποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους ενώ το επόμενο διάστημα θα στηθούν και νέα μπλόκα. Το υπέρογκο -όπως λένε- κόστος παραγωγής λόγω των τιμών σε σπόρους, φυτοφάρμακα, ρεύμα και καύσιμα, η μη έγκαιρη καταβολή των επιδοτήσεων, το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους αλλά και οι χαμηλές αποζημιώσεις σε περιπτώσεις καταστροφών είναι τα βασικά θέματα που θέτουν οι αγρότες ζητώντας από την κυβέρνηση ξεκάθαρες απαντήσεις αλλά και λύσεις προκειμένου -όπως τονίζεται από την πλευρά τους- να μην καταστραφούν.

Κλειστή παραμένει από τους αγρότες η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, όπου έχουν παραταχθεί περίπου 1.000 τρακτέρ. Εκεί μάλιστα οι αγρότες εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποκλείσουν και τους παράδρομους.

Σε ό,τι αφορά στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, πάνω από 300 τρακτέρ βρίσκονται στο μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων, όπου το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από τη Δευτέρα, ενώ πλέον σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την παρακαμπτήρια διαδρομή. Χθες μάλιστα για περίπου 2 ώρες οι αγρότες έκλεισαν και το ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη.

Στην Καρδίτσα κλειστός παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Στο συγκεκριμένο μπλόκο βρίσκονται 2.000 τρακτέρ σχηματίζοντας ουρά άνω των 2 χλμ. Σήμερα στήνεται νέο μπλόκο έξω από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου Τρικάλων.

Αγρότες παραμένουν συγκεντρωμένοι με τα τρακτέρ τους και στο τελωνείο των Ευζώνων, στο Κιλκίς, όπου και προχωρούν ανά διαστήματα στον αποκλεισμό του. Οι αγρότες των Σερρών αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του τελωνείο του Προμαχώνα, κάτι που αναμένεται να γίνει εντός της ημέρας. Στους δρόμους έχουν βγει και οι αγρότες στον Έβρο, οι οποίοι έχουν εκφράσει την πρόθεση τους να κλείσουν το τελωνείο των Κήπων, όπου ήδη έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους.

Την ίδια ώρα, αγρότες από την Ημαθία έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον κόμβο Νησελίου ενώ προσανατολίζονται να αποκλείσουν τον Κόμβο από Γιάννενα προς Θεσσαλονίκη.

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, αγρότες από το μπλόκο που στήθηκε χθες στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης-Φλώρινας, τμήμα του Πανευρωπαϊκού ‘Αξονα Χ, θα κινηθούν προς το τελωνείο της Νίκης στα σύνορα Ελλάδας- Σκοπίων, με στόχο να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του.

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι από Γρεβενά, Κοζάνη και Καστοριά θα συγκεντρωθούν με τα τρακτέρ τους στην Μπάρα Σιάτιστας επί της Εγνατίας Οδού, προχωρώντας στη δημιουργία κοινού μπλόκου.