ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σέρρες: Μπλόκο στον Προμαχώνα το μεσημέρι της Τετάρτης αποφάσισαν οι αγρότες

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Αποφασισμένοι να στήσουν μπλόκο στον Προμαχώνα την Τετάρτη εμφανίστηκαν γεωργοί, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι που συμμετείχαν στη Γενική συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα ξενοδοχείου στην περιοχή του Λευκώνα.

Τη Γενική Συνέλευση πραγματοποίησαν ο Πανσερραϊκός Κτηνοτροφικός Σύλλογος, ο νέος Κτηνοτροφικός σύλλογος Αιγοπροβάτων, ο σύλλογος Μελισσοκόμων Νομού Σερρών, ο Πανελλαδικός Αγροτικός Σύλλογος Καλλιεργητών Ενεργειακών Φυτών και οι αδέσμευτοι αγρότες. «Πρέπει να πλημμυρίσει ο Νομός με τρακτέρ. Εμείς στις Σέρρες επί χρόνια κρατούσαμε τον Προμαχώνα. Θα το κάνουμε και φέτος και θα είναι δυνατό το μπλόκο. Η πρόταση μας είναι να συγκεντρωθούν τα τρακτέρ το μεσημέρι της Τετάρτης στις 12:00 στη διασταύρωση του Σιδηροκάστρου στον κόμβο του Λευκώνα με προορισμό τον Προμαχώνα. Αντίπαλος μας είναι η κυβέρνηση. Είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για τον πρωτογενή τομέα. Ζητάμε από τους Βουλευτές και τις αρχές του τόπου να πιέσουν την κυβέρνηση να λύσει τα προβλήματα μας. Ζητάμε από τον στρατηγό της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη και τον ταξίαρχο Σερρών να μας αφήσουν να πάμε στον Προμαχώνα. Εκεί θα γίνει ο αγώνας μας” είπε ο Γιάννης Τουρτούρας.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων ζήτησαν από τους συναδέλφους τους να συμμετάσχουν στον αγώνα και αυτή τη φορά, όπως είπαν, το μπλόκο θα είναι δυνατό.

Οι Δήμαρχοι Εμμανουήλ Παππά και Ηράκλειας Δημήτρης Νότας και Κλεάνθης Κοτσακιαχιδης απηύθυναν χαιρετισμό, τόνισαν ότι στηρίζουν τον αγώνα αγροτών ενώ ο δεύτερος τόνισε ότι 35 χρόνια που ασχολείται με την αυτοδιοίκηση πρώτη φορά είδε σε συνέλευση τόσο μεγάλο αριθμό αγροτών.

Πηγή: ertnews.gr

