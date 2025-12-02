MENOY

Μπλόκα αγροτών: Παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στα διόδια Μαλγάρων – Ποια είναι η παρακαμπτήρια διαδρομή

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες οι οποίοι αντιδρούν για την ακρίβεια και τις μειωμένες ενισχύσεις που πήραν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη έχουν στήσει μπλόκα σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου της χώρας και προειδοποιούν πως δεν θα υποχωρήσουν εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Στα διόδια των Μαλγάρων, αγρότες έχουν αποκλείσει από χθες το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Αθήνα ενώ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Λόγω του αποκλεισμού της Εθνικής στο ρεύμα προς Αθήνα, έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου να καταφέρουν -όσοι επιθυμούν- να ταξιδέψουν προς την πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η παρακαμπτήρια διαδρομή είναι η εξής:

“Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ισχύουν και μέχρι νεωτέρας, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο ρεύμα πορείας με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όλα τα οχήματα με προορισμό την Αθήνα θα εκτρέπονται στον Α/Κ Ευζώνων και μέσω του Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Ευζώνων, κόμβο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Εδέσσης, και των νομών Ημαθίας και Πέλλας θα κατευθύνονται προς Αθήνα”.

Αγρότες Μάλγαρα

