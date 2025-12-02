MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγρότες απέκλεισαν και πάλι το τελωνείο Ευζώνων στο Κιλκίς – Κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα στα διόδια Μαλγάρων

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής του Κιλκίς προχώρησαν και πάλι σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, στον αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων, τόσο στο ρεύμα εισόδου προς Ελλάδα όσο και της εξόδου προς τα Σκόπια.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, στις 18.00, απέκλεισαν αρχικά την είσοδο στην Ελλάδα μόνο για τα φορτηγά και στη συνέχεια προχώρησαν σε καθολικό αποκλεισμό, τον οποίο και ήραν τα μεσάνυχτα.

Στο σημείο, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 150 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα και το αγροτικό μπλόκο συνεχώς ενισχύεται.

Στα διόδια των Μαλγάρων παραμένει κλειστό το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Αθήνα, ενώ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Διαβάστε μας στο Google News

