Λουτράκι: 14χρονος κινδύνευσε να πνιγεί σε ταβέρνα – Νοσηλεύτρια από το διπλανό τραπέζι του έσωσε τη ζωή

Λίγα δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να μετατραπεί ένα οικογενειακό γεύμα σε εφιάλτη στο Λουτράκι, όταν ένα 14χρονο παιδί πήγε να πνιγεί μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του. Μία νοσηλευτήρια που καθόταν κοντά του, του έσωσε τη ζωή.

Ο νεαρός μαθητής ήταν μαζί με τους γονείς του και τα έξι αδέρφια του σε παραλιακή ταβέρνα στο Λουτράκι, όταν κατά τη διάρκεια του φαγητού, άρχισε να πνίγεται.

Ένα κομμάτι τροφής έφραξε τους αεραγωγούς του παιδιού, με τους ανθρώπους που βρίσκονταν γύρω του να αντιλαμβάνονται ότι αδυνατούσε να αναπνεύσει. «Το παιδί μόλις ήρθαμε έφαγε την πρώτη μπουκιά, του φράκαρε στο στόμα και εκεί έγινε ο πνιγμός», είπε ο πατέρας του 14χρονου.

Ο πατέρας του 14χρονου, μιλώντας στο MEGA, περιγράφει τα δραματικά δευτερόλεπτα που έζησε, αλλά και τη σωτήρια παρέμβαση μίας νοσηλεύτριας, που καθόταν λίγα τραπέζια πιο πέρα, στο ίδιο μαγαζί.

«Προσπαθούσα να βοηθήσω το παιδί, αλλά φωνάξαμε την κυρία και ήρθε γρήγορα. Ήταν τέσσερα τραπέζια μακριά και ήρθε και έκανε τη λαβή που έκανε και το έσωσε το παιδί».

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αντίστοιχο περιστατικό και μάλιστα σε εστιατόρια, όπως τον περασμένο Μάιο, όταν σερβιτόρος έσωσε μία γυναίκα με λαβή Χάιμλιχ.