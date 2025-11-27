Λάρισα: Βγαίνουν τα τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας την Κυριακή – Κάλεσμα των αγροτών στους πολίτες να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις

Κάλεσμα σε όλους τους πολίτες της Θεσσαλίας να σταθούν αρωγοί στον αγώνα επιβίωσης, όπως τον χαρακτηρίζει, ο οποίος ξεκινά την Κυριακή 30 Νοέμβρη, με το στήσιμο μπλόκου στην εθνική οδό Αθήνας – Θεσσαλονίκης, στον κόμβο της Νίκαιας, απευθύνει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ν. Λάρισας.

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία της Λάρισας “μαζί με όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους σ’ όλη τη χώρα βγαίνουμε με τα τρακτέρ στους δρόμους διεκδικώντας το δικαίωμα μας να παράγουμε, να έχουμε ένα αξιοπρεπές εισόδημα, να ζούμε από τη δουλειά μας. Αυτό το ζωτικό μας δικαίωμα μας το στερούν η κυβέρνηση και η ΚΑΠ της ΕΕ”.

Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι το εισόδημά τους έχει συρρικνωθεί και πλέον δεν “φτάνει ούτε για τα αναγκαία καθώς: