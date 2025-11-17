Κυψέλη: Χωρίς σαπούνια και πάνες είχαν αφήσει τους 75 ηλικιωμένους στο γηροκομείο που έκλεισε

Αμέτρητοι έλεγχοι, πολλαπλές συστάσεις ακόμα και πρόστιμα στο γηροκομείο της Κυψέλης όπου σφραγίστηκε την περασμένη Πέμπτη με απόφαση της περιφέρειας Αττικής λόγω των άθλιων συνθηκών διαβίωσης των ηλικιωμένων. Αν και κλιμάκια που έκαναν τους ελέγχους είχαν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου αρκετές φορές στη διοίκηση, εν τέλει αυτή δεν συμμορφώθηκε με αποτέλεσμα οι τρόφιμοι να μένουν για ώρες ατελείωτες σε λερωμένα σεντόνια περιμένοντας βοήθεια από το προσωπικό.

Συνολικά 75 ηλικιωμένοι έμεναν στη γηροκομείο της Κυψέλης όπου έκλεισε μετά από εντολή του Νίκου Χαρδαλιά. Μέχρι στιγμής, στη δομή παραμένουν 12 άτομα τα οποία είτε θα μεταφερθούν μέσα στην ημέρα σε άλλες δομές από τις οικογένειές τους, είτε με ευθύνη της περιφέρειας. Για τους ηλικιωμένους που δεν έχουν συγγενείς, έχουν κλειστεί ήδη δωμάτια σε μονάδες φροντίδας που θεωρούνται κατάλληλες, σύμφωνα με το newsit.gr.

Η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος για θέματα Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, Αθηνά Κωνσταντέλλου, μίλησε στην εκπομπή «Action Τώρα» του Action24, λέγοντας πως είχαν γίνει πολλοί έλεγχοι στο εν λόγω γηροκομείο και αντί να διορθωθούν τα προβλήματα, η κατάσταση χειροτέρευε. Οι συνθήκες υγιεινής ήταν τρισάθλιες, οι ηλικιωμένοι έμεναν για ώρες σε λερωμένα σεντόνια χωρίς κανένας να τους βοηθά, ενώ σε κοινόχρηστους χώρους και τουαλέτες γίνονταν «πάρτι» μικροβίων. Σοβαρά προβλήματα είχαν εντοπιστεί και στις υποδομές του γηροκομείου.

Από την τελευταία έρευνα που έγινε στη δομή, τα κλιμάκια συνειδητοποίησαν πως στις 09:30 το πρωί, οι ηλικιωμένοι δεν είχαν καν πλυθεί, φάει και δεν είχαν πάρει τα φάρμακά τους.

Σύμφωνα με την Αθηνά Κωνσταντέλλου, οι έλεγχοι και σε άλλα γηροκομεία της Αττικής θα εντατικοποιηθούν ώστε να μπορούν οι ηλικιωμένοι να ζουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες και με ασφάλεια.

Εργαζόμενη στη δομή τόνισε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι υπήρχαν ελλείψεις όπως στα σαπούνια, τις πάνες και τα σφουγγάρια.

Ο Δημήτρης Αλεξόπουλος, πρόεδρος σωματείου εργαζομένων στην ιδιωτική υγεία υποστήριξε πως το γηροκομείο είχε μεγάλη έλλειψη στο προσωπικό, γεγονός που επιδείνωσε την κατάσταση.

«Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν αιφνιδιαστικά, πράγματι έχουν γίνει έλεγχοι και επισημάνσεις. Στους ελέγχους αναφέρεται πως υπάρχει έλλειψη προσωπικού, αυτή ήταν η κύρια αιτία για τα σοβαρά προβλήματα. Πριν από 4 με 5 γίνει καταγγελία σε επιθεώρηση εργασίας και στην περιφέρεια για ελλείψεις στοιχειωδών αντικειμένων για την εξυπηρέτηση των τροφίμων», ανέφερε και συμπλήρωσε πως από την ημέρα που αποφασίστηκε το λουκέτο, ο εργοδότης έχει εξαφανιστεί και δεν έχει ενημερώσει καν τους εργαζομένους για το τι θα γίνε με τις μισθοδοσίες τους.

«Απαράδεκτα φαινόμενα σαν και αυτά δεν θα γίνονται ανεκτά»

Ο Νίκος Χαρδαλιάς έβγαλε ανακοίνωση για το λουκέτο στο γηροκομείο, δίνοντας το μήνυμα πως παρόμοια φαινόμενα δεν πρόκειται να γίνουν ανοιχτά.

«Η Περιφέρεια Αττικής δεν πρόκειται να επιτρέψει, σε καμία περίπτωση, τη λειτουργία δομών που παραμελούν, κακομεταχειρίζονται ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Η εικόνα που διαπιστώθηκε στην Κυψέλη ήταν εξοργιστική και προσβλητική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Απαράδεκτα φαινόμενα σαν και αυτά δεν θα γίνονται ανεκτά. Τελεία. Και αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμά μας προς όλους», δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

«Οι άνθρωποί μας στην τρίτη ηλικία δικαιούνται αξιοπρεπείς συνθήκες, επαρκή φροντίδα και απόλυτη ασφάλεια. Τίποτα λιγότερο. Η απόφαση αναστολής ήταν η ελάχιστη υποχρέωσή μας απέναντι στους ίδιους τους ωφελούμενους και στις οικογένειές τους. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη αυστηρότητα και συχνότητα. Όπου εντοπίζονται παραβάσεις, η Περιφέρεια Αττικής θα επεμβαίνει άμεσα και οι κυρώσεις θα επιβάλλονται χωρίς καμία καθυστέρηση. Είμαστε δίπλα στους πιο ευάλωτους με πράξεις, όχι με λόγια», συνέχισε ο Περιφερειάρχης Αττικής.