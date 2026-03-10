Ηράκλειο: Μαθητές κατασκεύασαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν σε σχολική αυλή

Αντιμέτωποι με μία πρωτοφανή εικόνα βρέθηκαν οι καθηγητές γυμνασίου στο Ηράκλειο Κρήτης αφού βρέθηκαν μπροστά σε υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού.



Ανήλικοι μαθητές φέρονται να κατασκεύασαν έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και να τον ενεργοποίησαν στον προαύλιο χώρο σχολείου, ακολουθώντας οδηγίες που είχαν δει σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το neakriti.gr.



Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι μαθητές γυμνασίου φέρονται να πέρασαν στο σχολικό συγκρότημα πηδώντας τα κάγκελα και στη συνέχεια τοποθέτησαν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό στον χώρο της αυλής, όπου και τον ενεργοποίησαν. Οι αστυνομικές αρχές που διερευνούν την υπόθεση έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός από τους φερόμενους εμπλεκόμενους, ενώ αναζητούν ακόμη δύο άτομα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος που συνελήφθη φέρεται να παραδέχθηκε ότι οι ίδιοι είχαν παρακολουθήσει βίντεο στα social media, τα οποία παρουσίαζαν οδηγίες για την κατασκευή του συγκεκριμένου μηχανισμού.



Ο τρόπος κατασκευής του φέρεται να περιλάμβανε εύφλεκτα υλικά και μικρές φιάλες υγραερίου σε συνδυασμό με κροτίδα.