ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γκάζι: “Ήπια ένα ποτό και έφυγα λιπόθυμη” λέει 20χρονη που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο το ίδιο βράδυ που κατέρρευσε η 16χρονη

|
THESTIVAL TEAM

Απερίγραπτη θλίψη προκαλεί ο αιφνίδιος θάνατος 16χρονης, η οποία νωρίτερα διασκέδαζε με την παρέα της σε club στο Γκάζι.

Το νοσοκομείο δίνει αιτία θανάτου το πνευμονικό οίδημα, πράγμα που δεν έχει γνωστοποιηθεί το πώς προέκυψε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ίδια περιοχή, στο Γκάζι, το ίδιο βράδυ, το ΕΚΑΒ είχε και άλλες κλήσεις για μέθη.

Στο αποψινό “Live News”, μίλησε ένα 20χρονο κορίτσι το οποίο μεταφέρθηκε λιπόθυμο στο νοσοκομείο, μετά από κατανάλωση ενός αλκοολούχου ποτού σε μαγαζί στο Γκάζι.

«Είχαμε πάει με την παρέα μου, πήραμε βότκα με ένα ενεργειακό ποτό και διασκεδάζαμε», λέει η νεαρή η οποία διασκέδαζε σε γνωστό μαγαζί και είναι ένα εκ των ατόμων που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο το μοιραίο βράδυ που έχασε τη ζωή της 16χρονη έξω από μπαρ.

«Η παρέα μου κάλεσε το ΕΚΑΒ και πήγαμε λιπόθυμοι», αναφέρει.

Όπως λέει η ίδια άλλα δύο άτομα από την παρέα της κατέληξαν στο νοσοκομείο. «Ήπια ένα ποτό και έφυγα λιπόθυμη», καταλήγει.

Από την πλευρά της, η μητέρα της νεαρής σημειώνει: «Με ειδοποίησαν από το νοσοκομείο γύρω στις 03:30 να πάω γιατί η κόρη μου από μέθη βρέθηκε εκεί. Είχε πιει μόνο ένα ποτό αλλά με ένα ποτό σωριάστηκε κάτω. Την έβγαλαν έξω, το κατάστημα καν δεν ενδιαφέρθηκε».

Δείτε το βίντεο

Αλκοόλ Γκάζι

