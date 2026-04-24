Αγγελούδης για τη Γενοκτονία των Αρμενίων: Τα εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας δεν διαγράφονται και δεν παραγράφονται

Για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ανέφερε: “111 χρόνια από την 24η Απριλίου του 1915, η ιστορική αλήθεια της Γενοκτονίας των Αρμενίων υπενθυμίζει πως τα εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας δεν διαγράφονται και δεν παραγράφονται” και συνέχισε λέγοντας:

“Κανείς δεν μπορεί και δεν δικαιούται να δολοφονήσει την ιστορική μνήμη. Επιμένουμε στη διεκδίκηση της παγκόσμιας, καθολικής αναγνώρισης της Γενοκτονίας και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε να διασφαλίσουμε πως δεν θα επαναληφθούν ποτέ ξανά στο μέλλον ανάλογα φρικιαστικά εγκλήματα” κατέληξε στη δήλωσή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.