Αγγελούδης για τη Γενοκτονία των Αρμενίων: Τα εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας δεν διαγράφονται και δεν παραγράφονται

THESTIVAL TEAM

Για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ανέφερε: “111 χρόνια από την 24η Απριλίου του 1915, η ιστορική αλήθεια της Γενοκτονίας των Αρμενίων υπενθυμίζει πως τα εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας δεν διαγράφονται και δεν παραγράφονται” και συνέχισε λέγοντας:

“Κανείς δεν μπορεί και δεν δικαιούται να δολοφονήσει την ιστορική μνήμη. Επιμένουμε στη διεκδίκηση της παγκόσμιας, καθολικής αναγνώρισης της Γενοκτονίας και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε να διασφαλίσουμε πως δεν θα επαναληφθούν ποτέ ξανά στο μέλλον ανάλογα φρικιαστικά εγκλήματα” κατέληξε στη δήλωσή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Δήμος Θεσσαλονίκης Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων Στέλιος Αγγελούδης

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

