Σοκ στο Γκάζι: 16χρονη βρέθηκε νεκρή έξω από μαγαζί μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Φωτογραφία: Pixabay
Νεκρό κατέληξε ένα δεκαεξάχρονο κορίτσι που διασκέδαζε το περασμένο Σάββατο σε μαγαζί στο Γκάζι.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, το κορίτσι είχε καταναλώσει αλκοόλ και κάποια στιγμή, ξημερώματα Κυριακής πια, ένιωσε αδιαθεσία. Βγήκε από το κατάστημα στην οδό Δεκελέων και έπεσε λιπόθυμο στο πεζοδρόμιο.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”. Ωστόσο, ήταν ήδη πολύ αργά για το κορίτσι, αφού οι γιατροί περιορίσθηκαν να διαπιστώσουν ότι ήταν ήδη νεκρό.

Ο πατέρας της 16χρονης κατέθεσε την αναγγελία του θανάτου της στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας και άμεσα κινήθηκε η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο την ανήλικη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί είχε καταναλώσει εντός του καταστήματος στο οποίο διασκέδαζε, αλκοόλ. Ήδη έχουν κατασχεθεί μπουκάλια και ποτά από το κατάστημα και παράλληλα έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή στο κορίτσι, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.

