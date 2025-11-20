Γαλάτσι: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε μετά από πρόσκρουση

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Γαλάτσι, όταν ένα αυτοκίνητο ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή, που το όχημα «σηκώθηκε» και κατέληξε αναποδογυρισμένο στη μέση του δρόμου.

Παρά το σοβαρό ατύχημα, ο οδηγός είχε μόνο λίγες γρατζουνιές και κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα, επιβιβαζόμενος στο ασθενοφόρο χωρίς τη βοήθεια διασωστών. Εκτιμάται ότι πιθανή αιτία της απώλειας ελέγχου ήταν η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Η χρήση κινητού εν ώρα οδήγησης προβλέπει αυστηρές κυρώσεις από τον νόμο. Συγκεκριμένα:

Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας για 30 ημέρες.

Σε περίπτωση ατυχήματος, η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για τέσσερα χρόνια.