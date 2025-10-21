Ένωση Βενζινοπωλών: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ και να αποσύρει το τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου

Να σταματήσει να επιβάλλεται το παράνομο -όπως λένε- τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου από τον Δήμο Θεσσαλονίκης στα πρατήρια υγρών καυσίμων ζητά η Ένωση Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη διαμαρτυρία της αφού όπως λέει ο Δήμος αρνείται να εφαρμόσει τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για απαλλαγή των πρατηρίων από την επιβολή του τέλους.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και τα μέλη αυτής εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους προς το Δήμο Θεσσαλονίκης , διότι απαξιώνει να εφαρμόσει την υπ΄ αριθμ. απόφαση 604/2025 του Συμβουλίου Επικρατείας η οποία του έχει ήδη κοινοποιηθεί και αφορά το τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου ( είσοδος- έξοδος στα πρατήρια καυσίμων).

Πέραν του γεγονότος ότι ο Δήμαρχος κύριος Αγγελούδης εν γνώσει του επέβαλλε το τέλος για ανύπαρκτη κατάληψη κοινοχρήστου, απαξιώνει να δώσει απάντηση στα ερωτήματά μας όσον αφορά τις προθέσεις του να συνταχθεί με την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου και όχι μόνο να μην επιβάλλει εκ νέου το συγκεκριμένο τέλος αλλά και να επιστρέψει τα κακώς καταβληθέντα τέλη και με τη βούλα του ΣΤΕ , που εισέπραξε από τους πρατηριούχους – ιδιοκτήτες σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες και χωρίς .

Υπενθυμίζουμε ότι ο νυν Αντιδήμαρχος Οικονομικών κύριος Αρβανίτης Γεώργιος ήταν ο ίδιος ο οποίος υπέγραψε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 1078/13-10-2014 και είχε υποχρεωθεί με τις τότε δικαστικές αποφάσεις και με την ίδια ιδιότητα αυτή του Αντιδημάρχου Οικονομικών να απαλλάξει από την καταβολή το παράνομο αυτό τέλος κατάληψης για την έκδοση σχετικής άδειας.

Καλούμε λοιπόν τον Δήμαρχο κύριο Αγγελούδη να σκεφτεί ότι χωρίς λόγο εξανάγκασε τους πρατηριούχους και τους ιδιοκτήτες σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες και χωρίς αντλίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, να δαπανήσουν μεγάλα χρηματικά ποσά για να προσφύγουν στο ΣΤΕ έτσι ώστε να τους αποδοθεί δικαιοσύνη, διότι δεν υπάρχει κανείς άλλος Δήμος στο νομό Θεσσαλονίκης και πολύ πιθανόν σε όλη την Ελλάδα να συνεχίζει να επιβάλλει παράνομα το συγκεκριμένο τέλος .

Αντιλαμβανόμαστε ότι και κάποιοι άλλοι κλάδοι οι οποίοι είχαν την ανάλογη επιβολή του συγκεκριμένου τέλους , θα επωφεληθούν από τις δικαστικά κοστοβόρες ενέργειες της ΕΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , αλλά αυτό συμβαίνει συνήθως όταν το μαχαίρι φτάνει στο κόκκαλο.