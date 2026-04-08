ΔΥΠΑ: Έως 15 Απριλίου αιτήσεις για προσλήψεις ανέργων με πλήρη επιδότηση

Την Τετάρτη 15 Απριλίου, στις 23:59, ολοκληρώνεται η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης δράσης κατάρτισης και απασχόλησης της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα αφορά ανέργους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και υλοποιείται σε όλη τη χώρα, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίοι λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και επιθυμούν να ενταχθούν σε προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης.

Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν κανονικά οικονομική δραστηριότητα και συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος.

Επιδότηση και διάρκεια επιδότησης

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

  • λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες
  • έχουν συνολικό όφελος: 1.118 € τον μήνα / 13.416 € τον χρόνο ανά εργαζόμενο
  • προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων
  • δεν δεσμεύονται για διατήρηση προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.

Αίτηση συμμετοχής επιχειρήσεων γίνεται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα και η αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων γίνεται σε αυτήν την διεύθυνση.

