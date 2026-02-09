MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διακοπή κυκλοφορίας των τρένων στη γραμμή Κιάτο-Πειραιάς-Κιάτο λόγω πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από τις 20:59 και έως τις 21:26, ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή Κιάτο-Πειραιάς-Κιάτο, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, λόγω πυρκαγιάς στο ύψος του Ασπροπύργου.

Ειδικότερα:

-η αμαξοστοιχία 2300 (Πειραιάς – Κιάτο) με 140 επιβάτες παρέμεινε στον Σταθμό Άνω Λιοσίων και αναχώρησε με 26 λεπτά καθυστέρηση,

-η αμαξοστοιχία 1329 (Κιάτο – Πειραιάς) με 110 επιβάτες παρέμεινε στον Σταθμό Ασπροπύργου και αναχώρησε με 54 λεπτά καθυστέρηση,

-η αμαξοστοιχία 2301 (Κιάτο – Πειραιάς) περέμεινε στον Σταθμό Μεγάρων με 50 επιβάτες και αναχώρησε με 4 λεπτά καθυστέρηση.

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων στη γραμμή Κιάτο-Πειραιάς-Κιάτο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

