Χωρίς ταξί αύριο η Θεσσαλονίκη – Νέα 24ωρη απεργία από τους ιδιοκτήτες

«Χειρόφρενο» τραβούν αύριο, Δευτέρα 23 Μαρτίου, για 24 ώρες οι επαγγελματίες του κλάδου των ταξί στη Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα ετοιμάζονται να κατέβουν στην Αθήνα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν μαζί με συναδέλφους τους από όλη τη χώρα, την ημέρα ψήφισης του επίμαχου νομοσχεδίου στη Βουλή.

Η απεργιακή κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των αντιδράσεων για την απόρριψη βασικών αιτημάτων του κλάδου.

Όπως επισήμανε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής», Κλήμης Λεοντιάδης, περίπου 2.000 επαγγελματίες ταξί στον νομό επηρεάζονται άμεσα από τις προωθούμενες ρυθμίσεις.

Στο στόχαστρο των οδηγών βρίσκονται συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου, με κυριότερη την υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης χωρίς μεταβατική περίοδο, γεγονός που όπως τονίζουν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα προσαρμογής στον κλάδο. Παράλληλα, εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις για ρυθμίσεις που, σύμφωνα με τους ίδιους, ευνοούν τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, αλλά και για αλλαγές που αφορούν τις ειδικές άδειες και δυσχεραίνουν την ανανέωσή τους.

Οι επαγγελματίες δηλώνουν πως δεν είναι αντίθετοι στον εκσυγχρονισμό του κλάδου, επισημαίνουν όμως ότι απαιτούνται ουσιαστικές διορθώσεις, ώστε το νέο θεσμικό πλαίσιο να είναι λειτουργικό και δίκαιο για όλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

