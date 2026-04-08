Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη – Καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού

Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκης που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω πτώσης δέντρου στις γραμμές, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας, στις 12:30 κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία. Τα δρομολόγια του Προαστιακού Θεσσαλονίκης εμφανίζουν καθυστερήσεις λόγω του περιστατικού και αναμένεται να ομαλοποιηθούν σταδιακά.