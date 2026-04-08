Διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πτώσης δέντρου – Ποια δρομολόγια θα γίνουν με λεωφορεία

Διεκόπη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκης από τις 11:20 το πρωί, λόγω πτώσης δέντρου επί της γραμμής, η οποία προκάλεσε και διακοπή στην ηλεκτροδότηση.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1733 (Θεσσαλονίκη – Έδεσσα) παραμένει στον Σταθμό Θεσσαλονίκης με 50 επιβάτες, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1594 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) με 128 επιβάτες, παραμένει στον Σταθμό Σίνδου.

Επιπλέον, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 3633 (Σέρρες – Θεσσαλονίκη) με 32 επιβάτες, παραμένει στον Σταθμό Φιλαδέλφεια.

Ποια δρομολόγια θα γίνουν με λεωφορεία

Οι επιβάτες των αμαξοστοιχιών που εκτελούν τα δρομολόγια 1594 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), 1597 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) και 3633 (Σέρρες – Θεσσαλονίκη), θα εξυπηρετηθούν από λεωφορεία της Hellenic Train, προκειμένου να προωθηθούν στον τελικό τους προορισμό.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση. Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση», καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.

