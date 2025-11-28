Αναβρασμός στους εργαζόμενους του ΟΦΥΠΕΚΑ: Εννέα άτομα απολύθηκαν – Φόβοι για επόμενο κύμα απολύσεων

Την πόρτα εξόδου από την εργασία τους μετά από 20 χρόνια που πρόσφεραν τα μέγιστα είδαν εννέα εργαζόμενοι στα Εθνικά Πάρκα και τις Προστατευόμενες Περιοχές ενώ σύντομα αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλες απολύσεις.

Όπως ανέφερε στο thestival.gr, ο αντιπρόεδρος του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) κ. Δημήτρης Μπαρέλος οι εννέα συνάδελφοι του έχασαν τις θέσεις εργασίας μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 1Κ-2025 του ΑΣΕΠ.

«Εμείς εργαζόμαστε εδώ και 20 χρόνια, κάποιοι και περισσότερα χρόνια, με συμβάσεις οι οποίες ανανεώνονταν ή παρατείνονταν προκειμένου να βοηθήσουμε το ελληνικό κράτος να φανεί συνεπές, μεταξύ άλλων, έναντι των υποχρεώσεων που είχαμε στην Ε.Ε. για τις προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000. Την τελευταία φορά που δόθηκε η παράταση στις συμβάσεις εργασίας υπήρξε η διατύπωση ότι θα είναι μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα διαγωνισμού προσλήψεων από τον ΑΣΕΠ. Οπότε τώρα που βγήκαν τα αποτελέσματα, με την ανακοίνωση για τις κατηγορίες ΥΕ και ΤΕ , εννέα συνάδελφοι μας χάνουν τη δουλειά τους», τόνισε ο κ. Μπαρέλος.

Όπως τόνισε όλοι όσοι εργάζονται όλα αυτά τα χρόνια στον ΟΦΥΠΕΚΑ εισήλθαν επίσης με διαγωνισμούς ΑΣΕΠ «αλλά με συμβάσεις ορισμένου χρόνου» και επεσήμανε ότι ο Οργανισμός απολύοντας τους εργαζόμενους που βρίσκονται στις θέσεις τους εδώ και 20 χρόνια «ναι μεν θα αντικατασταθούν από νέους αλλά ο οργανισμός θα χάσει τους εργαζόμενους που έχουν αποκτήσει εμπειρία η οποία είναι χρήσιμη για την προστασία και τη διαχείριση των εθνικών πάρκων και των προστατευόμενων περιοχών».

Οι εννέα εργαζόμενοι που θα απολυθούν εργάζονταν σε σημαντικές προστατευόμενες περιοχές στην Πάρνηθα, τον Θερμαϊκό, τη Δαδιά, την Κάρπαθο, την Αλλόνησο, τον Αμβρακικό, και τη Βόλβη– Κορώνεια.

Επιπλέον, όπως ανέφερε ο κ. Μπαρέλος αναμένονται να ανακοινωθούν και τα οριστικά αποτελέσματα για του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για τις θέσεις ΔΕ και ΠΕ που σημαίνει ότι και άλλοι εργαζόμενοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων θα δουν την πόρτα εξόδου από την εργασία τους.

«Αναμένεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ΔΕ και ΠΕ που είναι πολυαριθμότερες. Μιλάμε για ένα σύνολο 280 θέσεων. Φανταστείτε λοιπόν να φύγει από την υπηρεσία το 1/4 των εργαζόμενων που είναι όλα αυτά τα χρόνια έως και σήμερα σε θέσεις κλειδιά και σε περιοχές με σημαντικά προβλήματα», τόνισε και πρόσθεσε ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται επί ποδός για κινητοποιήσεις.

«Κάτι πρέπει να γίνει. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν τις οικογένειες τους και έστησαν την ζωή τους και όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δώσει τον καλύτερο εαυτό μας στην υπηρεσία. Δεν είναι έτσι απλό να το αφήσουμε και να πούμε ότι εντάξει δεν είμαστε στους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ», επεσήμανε ο κ. Μπαρέλος.