“Αν ξανάρθει ο Υπουργός θα τον υποδεχτούμε αγωνιστικά” λέει η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας

Με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, μίλησε στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η Μαίρη Αγρογιάννη, γιατρός παθολόγος, πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας και μέλος ΔΣ ΟΕΝΓΕ.

Η κ. Αγρογιάννη σχετικά με τα επεισόδια στο νοσοκομείο και το πώς έφτασε η κατάσταση εκεί, είπε αρχικά, “Ήταν μία μαζικότατη συγκέντρωση στην οποία σκοπό είχαμε να εκφράσουμε τα αιτήματά μας, τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα και έχουν να κάνουν με το ότι δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό, με το ότι υπάρχουν προβλήματα στις υπάρχουσες υποδομές, με το ότι ζητάμε αυξήσεις στους μισθούς μας, με το ότι ζητάμε να μπορούμε να κάνουμε έτσι όπως πρέπει τη δουλειά μας και να μπορούμε να περιθάλπουμε όπως πρέπει τους κατοίκους της περιοχής και όλους τους πολίτες που έρχονται στο νοσοκομείο, οι οποίοι ειδικά το τελευταίο διάστημα αναγκάζονται να νοσηλεύονται σε ράντζα ή να περιμένουν πολλές ώρες στα επείγοντα μέχρι να βρεθεί κρεβάτι. Αυτά ήταν τα αιτήματα που θέλαμε να μεταφέρουμε στον υπουργό. Δεν υπήρχε καμία απόφαση, ούτε υπήρχε καμία πρόθεση να εμποδιστεί κανένας να έρθει στο νοσοκομείο. Δεν υπήρξε καμία πρόθεση βιαιοπραγίας ενάντια σε κανέναν. Αυτό που έγινε είναι ότι υπήρξε μία απρόκλητη επίθεση ενάντια στους εργαζόμενους από την αστυνομία, από τα ΜΑΤ, με εντολή δεν ξέρουμε ποιανού (…)”.

Έπειτα, αναφορικά με τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη, Υπουργού Υγείας, για τις επιπλέον προλήψεις προσωπικού τα τελευταία χρόνια, η κα Αγρογιάννη τόνισε από την πλευρά της τα εξής “Τα στοιχεία αυτά δεν ξέρω από πού τα έχει δει ο Υπουργός, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν αναρτημένα στοιχεία στο Υπουργείο Εσωτερικών που μπορείτε και εσείς να ανατρέξετε, στο site του Υπουργείου που λένε ότι είμαστε κατά 104 άτομα λιγότεροι σε σχέση με το 2021, οπότε το ότι έχει αυξηθεί το προσωπικό δεν ξέρω από πού το συμπεραίνει ο Υπουργός. Και όχι δεν έχει αυξηθεί και αυτό το ζούμε και καθημερινά. Διότι, αν είχε αυξηθεί το προσωπικό δεν θα δουλεύαμε διπλοβάρδιες, δεν θα δουλεύαμε με 50 και 60 χρωστούμενα ρεπό, δε θα δούλευαν δύο άτομα σε ένα τμήμα με 40 να κάνουν βάρδια. Είναι λοιπόν, ψέμα ότι έχει αυξηθεί το προσωπικό και τον διαψεύδουν τα ίδια τα στοιχεία της κυβέρνησης και του Υπουργείου (…)”.

Σε ερώτηση τώρα για το θέμα που αφορά τη χρηματοδότηση, σημείωσε “Εμείς δεν λέμε ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση για τα νοσοκομεία. Λέμε όμως, ότι κατευθύνεται στο να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα, επιχειρηματικά, να εξυπηρετήσει αυτό που λέμε το νοσοκομείο – επιχείρηση και όχι το νοσοκομείο προς όφελος του λαού (…)”.

Όσον αφορά τώρα τα καινούργια ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών), επισήμανε “Eίναι καινούργια και είναι και κάποια έργα τα οποία τα διεκδικούσαμε και πάρα πολλά χρόνια και εμείς σαν εργαζόμενοι. Κάποιες ανακαινίσεις που ήταν αναγκαίες να γίνουν σε κτίρια για παράδειγμα ή σε ορόφους που είναι από τη δεκαετία του ’60. Από κει και πέρα όμως, κανείς δεν τέθηκε ενάντια στο να γίνουν αυτά τα έργα. Το ζήτημα είναι ότι για να μπορέσουν όμως, να λειτουργήσουν χρειάζονται και το αντίστοιχο προσωπικό που όμως, δεν υπάρχει (…)”.

Τέλος, κληθείσα να απαντήσει για το αν την επόμενη φορά επιτρέψουν την είσοδο του Υπουργού Υγείας στο νοσοκομείο, ανέφερε χαρακτηριστικά “Σας ξαναλέω ότι εμείς ούτε είχαμε καμία πρόθεση να εμποδίσουμε και ούτε έχουμε ποτέ πάρει απόφαση ότι θα εμποδίσουμε να μπει ο Υπουργός ή οποιοσδήποτε άλλος έρθει στο νοσοκομείο. Επίθεση δεχτήκαμε εμείς. Δεν κάναμε επίθεση. Και αν ξανάρθει ο Υπουργός θα τον υποδεχτούμε αγωνιστικά, όπως τον υποδεχτήκαμε και αυτή τη φορά, οργανωμένα με τα αιτήματά μας, με απόφαση του Σωματείου μας“.