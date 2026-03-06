MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακινητοποιήθηκε συρμός του Μετρό Θεσσαλονίκης – Επιβάτης αισθάνθηκε αδιαθεσία

THESTIVAL TEAM

Ακινητοποιήθηκε συρμός του μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα (6/3) το απόγευμα καθώς επιβάτης ένιωσε αδιαθεσία.

Ειδικότερα, στις 18:40 ένας 65χρονος επιβάτης σε συρμό που κινείτο στην τροχιά από Νέα Ελβετία προς Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό αισθάνθηκε αδιαθεσία. Άμεσα κλήθηκαν άνδρες του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβαν τον επιβάτη από τον σταθμό Παπάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 65χρονος είχε λιποθυμικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Όσον αφορά τα δρομολόγια του μετρό Θεσσαλονίκης, μετά την ολιγόλεπτη καθυστέρηση, πλέον διεξάγονται κανονικά.

Δείτε βίντεο από τον σταθμό Ανάληψη και την αναστάτωση που προκάλεσε η ακινητοποίηση του συρμού:

Μετρό Θεσσαλονίκης

