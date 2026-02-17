Ακινητοποιήθηκε συρμός του ΗΣΑΠ στον Περισσό – Έμεινε χωρίς ρεύμα

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Τρίτης (17.02.2026), όταν συρμός του ΗΣΑΠ ακινητοποιήθηκε στον σταθμό του Περισσού.

Σύμφωνα με το newsit.gr, η ακινητοποίηση του συρμού στον Περισσό έγινε λόγω διακοπής ρεύματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, με αποτέλεσμα δεκάδες επιβάτες να παραμείνουν για αρκετή ώρα εντός του συρμού, μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.