Ακινητοποιήθηκε συρμός του ΗΣΑΠ στον Περισσό – Έμεινε χωρίς ρεύμα
Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Τρίτης (17.02.2026), όταν συρμός του ΗΣΑΠ ακινητοποιήθηκε στον σταθμό του Περισσού.
Σύμφωνα με το newsit.gr, η ακινητοποίηση του συρμού στον Περισσό έγινε λόγω διακοπής ρεύματος.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, με αποτέλεσμα δεκάδες επιβάτες να παραμείνουν για αρκετή ώρα εντός του συρμού, μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.
