Αγρίνιο: Τα χαλκούνια στην κεντρική πλατεία της πόλης έκαναν τη νύχτα μέρα την Μεγάλη Παρασκευή – Δείτε βίντεο
Συνεχίστηκε και φέτος το έθιμο με τα χαλκούνια στο Αγρίνιο στην κεντρική πλατεία της πόλης, αμέσως μετά τη συνάντηση των Επιταφίων την Μεγάλη Παρασκευή (10/4/2026).
Η Πλατεία Δημοκρατίας στο Αγρίνιο κατακλύστηκε και πάλι από χιλιάδες κόσμου για να παρακολουθήσουν από κοντά το εντυπωσιακό έθιμο με τα χαλκούνια που αποτελεί σήμα κατατεθέν της περιοχής.
Τα χαλκούνια, αυτοσχέδιες εκρηκτικές κατασκευές με βαθιές ρίζες στην τοπική ιστορία, αποτελούν ένα έθιμο που χρονολογείται από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας.
Η ιστορία του εθίμου χάνεται στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, όταν οι Αγρινιώτες τα άναβαν κατά την περιφορά του Επιταφίου για να απομακρύνουν τους αλλόθρησκους. Συνέχισαν όμως να τα κατασκευάζουν και μετά την απελευθέρωση της χώρας στα πλαίσια ενός εθίμου και δημιουργώντας τις «ομάδες» του χαλκουνοπόλεμου.
