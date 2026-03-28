Ξάνθη: Πυκνή χαλαζόπτωση “άσπρισε” δρόμους και στέγες – Δείτε βίντεο

Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε περιοχές της Ξάνθης.

Το χαλάζι ήταν ιδιαίτερα έντονο σε αρκετές περιοχές της Ξάνθης, καλύπτοντας πλήρως το έδαφος με τους δρόμους και τις σκεπές των σπιτιών να θυμίζουν χιονισμένο τοπίο.

Όπως αναφέρει το xanthinea.gr, το καιρικό φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο και με διάρκεια, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Αντίστοιχες εικόνες και στην ανατολική Ροδόπη, με τους δρόμους να καλύπτονται από το χαλάζι ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν και ζημιές σε καλλιέργειες.

