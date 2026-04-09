Ο καιρός του Πάσχα: Ανάσταση με ψύχρα και μπουφάν – Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

Και από Πάσχα… καλοκαίρι. Ο καιρός θα είναι ήπιος σήμερα και τις επόμενες ημέρες, ενώ την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα αναμένεται η θερμοκρασία να κινηθεί κοντά στους 26-28 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Οι βροχές θα είναι λίγες και θα αφορούν σε τμήματα της ανατολικής – βορειοανατολικής χώρας, ενώ σήμερα κάποιες βροχές θα εκδηλωθούν προς τα βορειοανατολικά τμήματα και κυρίως προς την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, οι οποίες θα επηρεάζονται με φαινόμενα και αύριο.

«Κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών είναι αρκετά πιθανό να συναντήσουμε κάποιες μπόρες σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας» τονίζει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης και συνεχίζει:

«Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί έως και 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς το βόρειο Ιόνιο και Αιγαίο και το νοτιοανατολικό. Το βοριαδάκι θα συνεχίσει να μας συντροφεύει και το Μεγάλο Σάββατο και στη συνέχεια έως και Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα, περιμένουμε μία στροφή σε νοτιοανατολικούς, θα ενισχυθούν και αυτός θα είναι ο λόγος που ο υδράργυρος θα τραβήξει την ανηφόρα. Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα, οι καιρικές συνθήκες, θερμοκρασιακά θα θυμίζουν κάτι από αρχές καλοκαιριού.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

«Μεγάλη Παρασκευή , θα βγουν λίγες βροχές. Στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας θα έχουμε πιο συννεφιασμένο καιρό και κατά διαστήματα, θα εκδηλώνονται λίγες πρόσκαιρες, τοπικές βροχές. Ιδιαίτερα σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη» υποστηρίζει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ανάλογη θα είναι η εικόνα και το Μεγάλο Σάββατο, κεντρική Μακεδονία, Θράκη, ανατολική και νότια Θεσσαλία, Αττικοβοιωτία, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο ακόμη και στη βόρεια Κρήτη, θα έχουμε λίγες τοπικές βροχές».

Η Ανάσταση θα γίνει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα με ήπιες καιρικές συνθήκες. Το Μεγάλο Σάββατο, παρά το γεγονός ότι θα δούμε κάποια φαινόμενα, το βράδυ θα κάνει ψύχρα και θα χρειαστεί μπουφάν.

Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα, πολύ καλές θα είναι οι καιρικές συνθήκες, καθώς θα μεταφερθούν πιο θερμές αέριες μάζες και θα συμβάλλει όλο αυτό να σκαρφαλώσει ο υδράργυρος ακόμη και πάνω από τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-04-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-04-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 12-04-2026

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-04-2026