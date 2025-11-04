Μαρουσάκης: Ξεκινά κακοκαιρία 48-72 ωρών με βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Μία κακοκαιρία που θα μας απασχολήσει 48 με 72 ώρες έρχεται σήμερα, Τρίτη (4/11) με βροχές και καταιγίδες που έχουν ήδη ξεκινήσει στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και μέσα στην ημέρα θα επεκταθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στο Open και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», η κορύφωση αυτής της κακοκαιρίας θα έρθει αύριο, Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη θα οδηγηθούμε σταδιακά σε βελτίωση του καιρού. Ο οποίος, πάντως, θα μας τα… χαλάσει ξανά μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σήμερα Τρίτη, οι περιοχές που θα βρεθούν κάτω από την επίδραση έντονων φαινομένων είναι τμήματα της χώρας που βρίσκονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά, όπως η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Χαλκιδική, η Αττική, η Βοιωτία και η Πελοπόννησος. Σταδιακά, η κακοκαιρία θα επεκταθεί σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη.

Η συννεφιά θα κυριαρχήσει με εξαίρεση τα νότια, νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα όπου θα επικρατήσει η ηλιοφάνεια. Οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν πρώτα στο Ιόνιο και θα επεκταθούν και ανατολικά.

Σε ό,τι αφορά στις θερμοκρασίες, στη Βόρεια Ελλάδα ξεκινάμε από 8-14 βαθμούς και νοτιότερα πηγαίνουμε 16-20 βαθμούς. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 20-25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι.

Στην Αττική, η μέρα ξεκίνησε με συννεφιά και οι πρώτες βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους προς το μεσημέρι με ήπια ένταση. Τα φαινόμενα θα ενταθούν το απόγευμα και τη νύχτα όταν και θα σημειωθούν καταιγίδες που κυρίως θα αφορούν θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις. Η θερμοκρασία θα είναι κοντά στους 23 βαθμούς το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, η μέρα ξεκίνησε με ψιλόβροχο. Και εδώ, τα φαινόμενα θα ενταθούν, επίσης στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς.

Αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα προς το μεσημέρι και η κακοκαιρία θα περιοριστεί στα ανατολικά και νότια. Για τις επόμενες αρκετές ημέρες, θα είμαστε σε μια τροχιά φθινοπωρινού καιρού, με ένα διάλειμμα την Πέμπτη και την Παρασκευή.