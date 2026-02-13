Ισχυρά φαινόμενα σε Κρήτη και Έβρο προβλέπουν οι μετεωρολόγοι – Προειδοποίηση για αποπνικτική σκόνη με λασποβροχές

Καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και θυελλώδεις άνεμοι θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα, Παρασκευή.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους μέχρι το μεσημέρι θα σημειωθούν κάποια φαινόμενα τοπικά ισχυρά, κυρίως στην Κρήτη, μέσα στο Αιγαίο, αλλά και στον Έβρο, που είναι πληγείσα περιοχή και δεν αντέχει άλλο νερό. Παράλληλα, θα βρέχει και στη Βουλγαρία, οπότε θέλει προσοχή το κομμάτι και των ποταμών στην περιοχή της Θράκης.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις δυτικούς ανέμους στο νότιο Ιόνιο και στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης.

Από το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά οι βροχές θα αρχίσουν να λιγοστεύουν, ωστόσο θα επιμείνουν όλες τις ημέρες οι θυελλώδεις άνεμοι, ακόμη που θα φτάνουν ακόμα και 9 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα είναι ήπιες και σε κάποιες περιοχές θα ξεπερνάνε τοπικά ακόμα και τους 20 βαθμούς κελσίου.

Προειδοποίηση Μαρουσάκη για αποπνικτική σκόνη με λασποβροχές

Το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα μας φαίνεται να ολοκληρώνει τη δράση του σήμερα, δίνοντας τη θέση του σε βελτιωμένες καιρικές συνθήκες το Σαββατοκύριακο.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει πως οι βροχές περιορίζονται, ωστόσο από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται νέο, πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας.