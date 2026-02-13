MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Ισχυρά φαινόμενα σε Κρήτη και Έβρο προβλέπουν οι μετεωρολόγοι – Προειδοποίηση για αποπνικτική σκόνη με λασποβροχές

|
THESTIVAL TEAM

Καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και θυελλώδεις άνεμοι θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα, Παρασκευή.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους μέχρι το μεσημέρι θα σημειωθούν κάποια φαινόμενα τοπικά ισχυρά, κυρίως στην Κρήτη, μέσα στο Αιγαίο, αλλά και στον Έβρο, που είναι πληγείσα περιοχή και δεν αντέχει άλλο νερό. Παράλληλα, θα βρέχει και στη Βουλγαρία, οπότε θέλει προσοχή το κομμάτι και των ποταμών στην περιοχή της Θράκης.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις δυτικούς ανέμους στο νότιο Ιόνιο και στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης.

Από το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά οι βροχές θα αρχίσουν να λιγοστεύουν, ωστόσο θα επιμείνουν όλες τις ημέρες οι θυελλώδεις άνεμοι, ακόμη που θα φτάνουν ακόμα και 9 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα είναι ήπιες και σε κάποιες περιοχές θα ξεπερνάνε τοπικά ακόμα και τους 20 βαθμούς κελσίου.

Προειδοποίηση Μαρουσάκη για αποπνικτική σκόνη με λασποβροχές

Το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα μας φαίνεται να ολοκληρώνει τη δράση του σήμερα, δίνοντας τη θέση του σε βελτιωμένες καιρικές συνθήκες το Σαββατοκύριακο.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει πως οι βροχές περιορίζονται, ωστόσο από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται νέο, πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας.

Έβρος Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Λάρισα: Αθώοι δύο γιατροί για τον θάνατο 66χρονης την περίοδο του κορωνοϊού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Υλοποιήσαμε τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της μεταπολίτευσης, αλίμονο αν χάσουμε όλα όσα κατακτήσαμε

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ώρα πριν

Καρδίτσα: Ο δήμος Λίμνης Πλαστήρα αξιοποιεί την ΑΙ εποχή και επενδύει στην καινοτομία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Μαριάννα Τουμασάτου για Αλέξη Τσίπρα: Θεωρώ ότι τα λάθη του είναι ανθρώπινα, δεν έχει κάνει εγκλήματα

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ιταλία: Αφηρημένος άνδρας πέταξε στα σκουπίδια ράβδους χρυσού αξίας 120.000 ευρώ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 27 λεπτά πριν

Εφιάλτης στα Άνω Λιόσια: 44χρονος έδινε ναρκωτικά και κακοποιούσε σεξουαλικά παιδιά – Πατέρας θύματος τον βοηθούσε έναντι αμοιβής