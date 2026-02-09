Συναγερμός για την στάθμη του ποταμού Έβρου: Φόβοι για τις αντοχές του φράχτη- Πλημμυρισμένα χιλιάδες στρέμματα

Πλημμυρισμένα χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, καταστροφές σε θερμοκήπια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες αρδευτικές υποδομές είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός του τεράστιου σε όγκο νερού που κατέβηκε από τα ελληνοβουλγαρικά και ελληνοτουρκικά σύνορα προς το βόρειο Έβρο.

Με το επίπεδο συναγερμού της στάθμης του ποταμού Έβρου στα 5.80 μέτρα, η στάθμη του νερού έφτασε στα 6.40 μέτρα αναγκάζοντας το αρμόδιο συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας να ανοίξει τα θυροφράγματα στο Πύθιο του Δήμου Διδυμοτείχου πλημμυρίζοντας έτσι 5.500 στρέμματα, προστατεύοντας όμως ανθρώπινες ζωές και κατοικίες.

«Κατέβαιναν από τη Βουλγαρία 900 κ.μ. νερού το δευτερόλεπτο»

Όπως ανέφερε στο thestival.gr ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Κώστας Βενετίδης το τελευταίο τρίμηνο σημειώνονται σημαντικές βροχοπτώσεις στην περιοχή η οποία συνορεύει με τη Βουλγαρία όπου κι εκεί καταγράφονται έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις «και οι οποίες κατεβαίνουν σε εμάς».

«Επιστέγασμα όλων αυτών ήταν τα τρία φράγματα τα οποία υπάρχουν εντός της Βουλγαρίας στον ποταμό Άρδα να αρχίσουν να υπερχειλίζουν -μη μπορώντας να συγκρατήσουν το νερό- κι ερχόταν πολύ μεγάλες ποσότητες υδάτων σε εμάς. Ερχόταν σε εμάς επί δύο ημέρες περίπου 900 κυβικά μέτρα νερού κάθε δευτερόλεπτο. Η διάρκεια του περάσματος από τον Άρδα ποταμό που είναι κάθετος παραπόταμος στον Έβρο ήταν περίπου δύο ημέρες. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα και πέφτοντας η στάθμη του νερού από το φράγμα της Βουλγαρίας είχε ως συνέπεια να φτάσουν τα νερά στον Έβρο και να κατευθύνονται νοτιότερα» περιέγραψε ο κ. Βενετίδης.

Περαιτέρω δε, είπε ότι στην περιοχή της Νέας Βύσσας όπου συμβάλλουν τρία ποτάμια, ο Άρδας, ο Τούντζας και ο Έβρος, οι τεράστιες ποσότητες νερού έφευγαν ακόμα νοτιότερα στο Πύθιο «και εκεί υπάρχει ένα τεχνικό έργο, ένα θυρόφραγμα» και προκειμένου να μην πιεστούν τα αναχώματα που προστατεύουν κατοικημένες περιοχές, το Συντονιστικό Όργανο της Πολιτικής Προστασίας πήρε την απόφαση να ανοίξει το θυρόφραγμα για να εκτονωθεί η κατάσταση πλημμυρίζοντας έτσι 5.500 στρέμματα προκειμένου όπως τόνισε ο κ. Βενετίδης να μην κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές.

Ανησυχία για τις αντοχές του φράχτη

Οι φορείς βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό και παρακολουθούν την πορεία των υδάτων που κατευθύνονται προς κεντρικό και νότιο Έβρο ενώ παράλληλα ελέγχουν και τα αναχώματα που εκτείνονται σε μήκος 200 χιλιομέτρων από το βορειότερο έως το νοτιότερο σημείο του Έβρου ενώ επίσης τα μάτια όλων είναι στραμμένα και στο τμήμα του φράχτη που κατασκευάστηκε στην περιοχή του Αμορίου και των Λαβάρων του Δήμου Σουφλίου καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στο κυρίως ανάχωμα όπου και αναμένεται να καταλήξουν μεγάλες ποσότητες υδάτων.

«Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε πως θα συμπεριφερθεί διότι τα νερά σε άλλες περιοχές είναι ορμητικότερα και σε άλλες περιοχές όχι. Είναι και ο φράχτης σε ένα σημείο πολύ κοντά στο κυρίως ανάχωμα, στην περιοχή του Αμορίου και των Λαβάρων του Δήμου Σουφλίου όπου αναμένουμε τις επόμενες ώρες να κατεβεί εκεί το νερό» είπε ο κ. Βενετίδης προσθέτοντας ότι ειδικά για το φράχτη εύχονται να αντέξει την πίεση του μεγάλου όγκου των νερών.

«Από την ώρα που έγινε ο φράχτης μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποιο πλημμυρικό φαινόμενο για να δούμε την συμπεριφορά του, οπότε είναι ένα ερωτηματικό» επεσήμανε προσθέτοντας ότι όλος ο μηχανισμός είναι σε επιφυλακή ενώ πρόσθεσε ότι έχει ήδη ενημερωθεί εγγράφως ο ΕΛΓΑ για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις.

«Ακόμα η στάθμη είναι πάνω από το όριο συναγερμού»

Σε κατάσταση συναγερμού και επιφυλακής είναι και ο Δήμος Διδυμοτείχου όπως ανέφερε στο thestival.gr ο Δήμαρχος Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου που επεσήμανε ότι η στάθμη των νερών στον Έβρο έφτασε στα 6,40 μέτρα με σημείο συναγερμού τα 5,80 μέτρα.

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου ανέφερε ότι από τα τέλη Ιανουαρίου η περιοχή πλημμυρίζει από τις τεράστιες ποσότητες νερού που καταφτάνουν από Βουλγαρία και Τουρκία με αποτέλεσμα να έχουν πλημμυρίσει συνολικά περί τα 20.000 στρέμματα.

Μάλιστα όπως είπε «ο Δήμος Διδυμοτείχου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» ενώ πέραν των πλημμυρισμένων εκτάσεων ήδη έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές θερμοκήπια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αντλιοστάσια και υποδομές άρδευσης.

«Από σήμερα το πρωί έχουμε πτώση της στάθμης του ποταμού η οποία συνεχίζει να είναι πάνω από το όριο συναγερμού αλλά έχει πτωτική πορεία» τόνισε ο κ. Χατζηγιάννογλου προσθέτοντας ότι όλοι βρίσκονται σε επιφυλακή παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη του φαινομένου.