Ηγουμενίτσα: Κλειστός ο δρόμος προς Πλαταριά από την ισχυρή βροχόπτωση, δείτε βίντεο

Έντονη βροχόπτωση παρατηρείται αυτήν την ώρα στην Ηγουμενίτσα που έχει προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Όπως αναφέρει το thespro.gr, λόγω καταπτώσεων υλικών στο οδόστρωμα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο Ηγουμενίτσας – Πλαταριάς.

Στο σημείο έχουν σπεύσει συνεργεία που εργάζονται για την απομάκρυνση των φερτών υλικών για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας ενώ οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση από το σημείο και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.

Προβλήματα και στην Κέρκυρα

Προβλήματα προκάλεσε η πολύωρη έντονη βροχόπτωση και στην Κέρκυρα που είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο δρόμος προς τον Άγιο Προκόπιο, με το νερό να καλύπτει σημαντικό μέρος του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, η πρόσβαση με όχημα στο σημείο είναι τουλάχιστον επικίνδυνη αν όχι αδύνατη καθώς η στάθμη του νερού έχει ανέβει πολλά εκατοστά πάνω από το οδόστρωμα. «Μόνο με βάρκα μπορείς να περάσεις», λένε χαρακτηριστικά οι κάτοικοι.

Με πληροφορίες από thespro.gr – kerkyrasimera.gr