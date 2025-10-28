Κάρυστος: Εντυπωσίασε η παρέλαση, με τα άλογα του Ιππικού Συλλόγου “Φίλιπποι” να κλέβουν την παράσταση – Δείτε φωτο
Εντυπωσιακή έναρξη είχε για ακόμα μία φορά η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Κάρυστο της Εύβοιας, αφού το παρών έδωσαν τα άλογα από τον Ιππικό Σύλλογο κλέβοντας την παράσταση.
Η περίφημη παρέλαση της Καρύστου ξεχωρίζει κάθε χρόνο για τη μεγαλοπρέπεια και τη μοναδικότητά της στην Εύβοια, με τους έφιππους του Ιππικού Συλλόγου Καρύστου «Φίλιπποι» να χαρίζουν ξεχωριστές εικόνες συγκίνησης και υπερηφάνειας. Κάποια άλογα τραβούσαν άμαξες, ενώ άλλα έκαναν παρέλαση με τους ιππείς τους.
Σύμφωνα με το evima.gr, η ημέρα ξεκίνησε με την δοξολογία που έγινε το πρωί, ενώ ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων προς τιμήν των ηρώων του ’40. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στον παραλιακό δρόμο της Καρύστου για να παρακολουθήσει από κοντά την εντυπωσιακή στρατιωτική και μαθητική παρέλαση.
Παρόντες στις εκδηλώσεις είναι ο δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.
Θερμό χειροκρότημα απέσπασαν και οι μαθητές των σχολείων της Καρύστου και των Στύρων, που παρέλασαν με περηφάνια τιμώντας το ιστορικό «ΟΧΙ».
