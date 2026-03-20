Υβριδικό Συνέδριο “συμπερίληψη στο μουσείο και στην τέχνη” σήμερα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Υβριδικό Συνέδριο με τίτλο «Συμπερίληψη στο Μουσείο και στην Τέχνη» με δωρεάν συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με δυνατότητα παρακολούθησης τόσο με φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά.

Στόχος του Συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, είναι η προώθηση της συμπερίληψης και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε χώρους πολιτισμού και τεχνών, καθώς και η διερεύνηση νέων παρεμβάσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης για άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές, αυτισμό ή/και άλλες μορφές αναπηρίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

στην επαφή των ατόμων με αναπηρία με χώρους πολιτισμού και τεχνών

στις δυνατότητες της τεχνολογίας για άτομα με αναπηρία

στην καλλιέργεια της κοινωνικής τους ταυτότητας και την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία

στη στήριξη των γονέων και των οικογενειών

καθώς και στην ευαισθητοποίηση των φορέων πολιτισμού, Ιστορίας και Τέχνης σχετικά με τη σημασία της ισότιμης συμμετοχής.

Η διοργάνωση του Συνεδρίου συμπίπτει χρονικά με την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Άτομα με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Αυτισμού του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπό την επιστημονική καθοδήγηση της αναπληρώτριας καθηγήτριας Χριστίνας Συριοπούλου – Δελλή.

Στο Συνέδριο συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, επιστήμονες και ερευνητές από Πανεπιστήμια, καθώς και στελέχη Υπουργείων, Μουσείων, φορείς Τέχνης, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης, εκπρόσωποι κοινωνικών οργανισμών και φορείς της κοινότητας.

Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χώρο διαλόγου, ανταλλαγής γνώσεων και καλών πρακτικών, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας κοινωνίας που διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό για όλους.