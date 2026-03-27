Eπιστημονική εκδήλωση για τις διατροφικές διαταραχές στο Πανόραμα – “Η πρόληψη είναι η καλύτερη απάντηση”

Με μια ουσιαστική και εξαιρετικά επιτυχημένη εκδήλωση, ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη άνοιξε τη συζήτηση για ένα κρίσιμο ζήτημα που απασχολεί τη σύγχρονη οικογένεια, τις διατροφικές διαταραχές. Την Κυριακή 15 Μαρτίου, το αμφιθέατρο του Δημαρχείου Πανοράματος γέμισε από γονείς, εκπαιδευτικούς και νέους, που παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον τις ομιλίες των ειδικών.

Η δράση, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα «the trEATment team», εστίασε στην έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων της νευρικής ανορεξίας, της βουλιμίας και της υπερφαγίας, προσφέροντας πρακτικές λύσεις για τη διαχείρισή τους. Όπως τόνισε η Αντιδήμαρχος Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ελένη Γιαννούδη: «Είναι υποχρέωσή μας να δίνουμε στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς τα κατάλληλα εφόδια για να προστατεύσουν τα παιδιά. Η πρόληψη είναι η καλύτερη απάντηση και η σημερινή συζήτηση έδειξε ότι όταν η επιστημονική γνώση μεταφέρεται απλά και κατανοητά, το όφελος για την κοινωνία μας είναι τεράστιο.»

Οι ομιλήτριες, Έλενα Ζευγαρίδου (Παιδίατρος με εξειδίκευση στην ψυχική υγεία παιδιών & εφήβων) και η Μαριλένα Γιαννακοπούλου (Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος), ανέλυσαν τις μορφές των διαταραχών (Νευρική Ανορεξία, Βουλιμία, Υπερφαγία, Επιλεκτική Σίτιση) και επικεντρώθηκαν στα «προειδοποιητικά σημάδια» που πρέπει να κινητοποιούν το περιβάλλον του παιδιού.

«Στον δήμο μας η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Δεν μένουμε σε απλές διαπιστώσεις, αλλά προχωράμε σε δράσεις που δίνουν αποτέλεσμα. Η συνεργασία μας με την έγκριτη ομάδα της “the trEAtment team” έφερε την επιστημονική τεκμηρίωση δίπλα στον συμπολίτη, σπάζοντας ταμπού. Το ενδιαφέρον του κόσμου σήμερα μας δικαιώνει και μας δεσμεύει να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, την υγεία των παιδιών μας», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Οι ομιλήτριες, Έλενα Ζευγαρίδου και Μαριλένα Γιαννακοπούλου, απάντησαν σε πλήθος ερωτήσεων, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με έναν γόνιμο διάλογο που ανέδειξε την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση πάνω σε θέματα ψυχικής και σωματικής υγείας.