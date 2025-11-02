Θεσσαλονίκη: Σήμερα ο 2ος Αγώνας Δρόμου Υγείας “Άγιος Δημήτριος” προς τιμήν του Πολιούχου της πόλης

Υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα διεξαχθεί σήμερα ο «2ος Αγώνας Δρόμου Υγείας «Άγιος Δημήτριος» προς τιμή του Πολιούχου της πόλης, μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου.

Πιο αναλυτικά η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Πρόκειται για μία δράση, που φιλοδοξεί να καταστεί θεσμός για την πόλη και έχει ως στόχο, αφενός μεν, την ευαισθητοποίηση όλων σε θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας, αποδοχής «εν Χριστώ» και ευγενούς άμιλλας στο πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι», συμμετοχικής επι-κοινωνίας και αλληλογνωριμίας, αφετέρου δε, την οφειλόμενη απόδοσης τιμής και την έκφραση ευγνωμοσύνης στο πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου για το πρότυπο ζωής που προσφέρει σε όλους μας και ιδιαίτερα στους νέους.

Ο 2ος αγώνας δρόμου Υγείας «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» θα διεξαχθεί την Κυριακή, 2α Νοεμβρίου 2025, από τις 11.00 το πρωί έως τις 13:30, στην Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο τμήμα από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι τον Λευκό Πύργο.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και δωρεάν για όλους τους μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, τους μαθητές/τριες των Ειδικών Σχολείων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, τα μέλη των κατηχητικών σχολείων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τους φοιτητές/τριες των Πανεπιστημίων της πόλης, νέους/νέες και ιδιώτες άνευ ορίου ηλικίας, καθώς και για τα μέλη των αθλητικών σωματείων της Θεσσαλονίκης.

Στους τρεις (3) πρώτους νικητές και στις τρεις (3) πρώτες νικήτριες κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν Μετάλλια, συνοδευόμενα και από χρηματικό έπαθλο, ενώ αναμνηστικά Μετάλλια θα δοθούν και σε όλους όσοι θα τερματίσουν.

Αναλυτικά την Προκήρυξη, την φόρμα δήλωσης συμμετοχής, καθώς και όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του 2ου Αγώνα Δρόμου Υγείας.